В Омске под снос пустили дореволюционный особняк

В Омске начался снос старинного особняка на улице Пушкина, сообщает сайт «ОмскРегион». Дом № 105 был построен еще до революции. Особняк строили для работников управления Омской железной дороги в 1914—1916 годах. В едином ансамбле идут здания по ул. Пушкина, 105 и 107 и Училищной, 2 и 4.