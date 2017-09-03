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09:23 (мск), источник: Om1.ru

В Омске под снос пустили дореволюционный особняк

Краеведы пытались спасти здание, но проиграли суд.

В Омске начался снос старинного особняка на улице Пушкина, сообщает сайт «ОмскРегион». Дом № 105 был построен еще до революции. Особняк строили для работников управления Омской железной дороги в 1914—1916 годах. В едином ансамбле идут здания по ул. Пушкина, 105 и 107 и Училищной, 2 и 4.

Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пыталось спасти здание. Однако ни министерство культуры Омской области, ни суд не встали на сторону краеведов.

Сейчас к особняку пригнали технику, в ближайшее время дом будет снесен. Борьба за остальные дореволюционные дома продолжается.

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