В Омске под снос пустили дореволюционный особняк
Краеведы пытались спасти здание, но проиграли суд.
Краеведы пытались спасти здание, но проиграли суд.
В Омске начался снос старинного особняка на улице Пушкина, сообщает сайт «ОмскРегион». Дом № 105 был построен еще до революции. Особняк строили для работников управления Омской железной дороги в 1914—1916 годах. В едином ансамбле идут здания по ул. Пушкина, 105 и 107 и Училищной, 2 и 4.
Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пыталось спасти здание. Однако ни министерство культуры Омской области, ни суд не встали на сторону краеведов.
Сейчас к особняку пригнали технику, в ближайшее время дом будет снесен. Борьба за остальные дореволюционные дома продолжается.