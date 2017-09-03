В Челябинске десятки домов оставят без воды. Список адресов
В Челябинске водоснабжение перекроют в более чем двух десятках зданий.
В Челябинске водоснабжение перекроют в более чем двух десятках зданий.
Ограничения затронут Калининский район, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, согласно информации МУП ПОВВ, завтра, 4 сентября, без воды останутся в общей сложности 23 дома, в том числе и две школы и несколько административных зданий. Такие меры приняты
Отметим, что накануне
Список домов, попавших под отключение, можно посмотреть здесь.