В Челябинске десятки домов оставят без воды. Список адресов

Так, согласно информации МУП ПОВВ, завтра, 4 сентября, без воды останутся в общей сложности 23 дома, в том числе и две школы и несколько административных зданий. Такие меры приняты из-за плановой замены задвижки на улице Кирова 13а. Начало работ намечено на 10:00. Восстановить подачу воды планируют к 20:00.