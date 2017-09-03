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09:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске десятки домов оставят без воды. Список адресов

В Челябинске водоснабжение перекроют в более чем двух десятках зданий.

Ограничения затронут Калининский район, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, согласно информации МУП ПОВВ, завтра, 4 сентября, без воды останутся в общей сложности 23 дома, в том числе и две школы и несколько административных зданий. Такие меры приняты из-за плановой замены задвижки на улице Кирова 13а. Начало работ намечено на 10:00. Восстановить подачу воды планируют к 20:00.

Отметим, что накануне из-за повреждения на водоводе на улице 50 лет ВЛКСМ в Металлургическом районе в зону отключения попали более 40 домов.

Список домов, попавших под отключение, можно посмотреть здесь.

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