Дополнительный поезд из Челябинска в Петербург будет курсировать осенью
Поезд назначают в дни ноябрьских праздников и школьных каникул.
Поезд назначают в дни ноябрьских праздников и школьных каникул.
Челябинцы в дни ноябрьских праздников и осенних каникул смогут добраться до
Поезд № 191/192 будет отправляться из южноуральской столицы 26, 28, 30 октября и 2, 4, 6 ноября в 15:25, прибывать в Петербург 28, 30 октября и 1, 4, 6, 8 ноября в 11:12.
Из
Добавим, что продажа билетов на дополнительный поезд уже открыта.