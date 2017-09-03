Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
Калужского акушера хотят посадить за консультацию по телефону
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Украина отреагировала на слова главы ЕК о ее месте в ЕС и НАТО
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Абрамс» даже не полезет в бой»: СМИ о схватке с Т-90
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
10Акупунктура для собак и кошек
09:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Дополнительный поезд из Челябинска в Петербург будет курсировать осенью

Поезд назначают в дни ноябрьских праздников и школьных каникул.

Челябинцы в дни ноябрьских праздников и осенних каникул смогут добраться до Санкт-Петербурга на дополнительном поезде, сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

Поезд № 191/192 будет отправляться из южноуральской столицы 26, 28, 30 октября и 2, 4, 6 ноября в 15:25, прибывать в Петербург 28, 30 октября и 1, 4, 6, 8 ноября в 11:12.

Из Санкт-Петербурга состав отправляется 28, 30 октября и 1, 4, 6, 8 ноября в 16:02, прибывает в Челябинск 30 октября и 1, 3, 6, 8, 10 ноября в 09:43. Время везде указано московское.

Добавим, что продажа билетов на дополнительный поезд уже открыта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жители Югры не могли попасть домой из-за горы мусора
В МИД отреагировали на обыски российских загранучреждений в США
Ликвидирован последний очаг сопротивления ИГ в центральной Сирии
СМИ: КНДР могла осуществить ядерное испытание
Арку Крымского моста показали с орбиты МКС (фото)
Умар Джабраилов списал инцидент со стрельбой на «нервный срыв»
В Мекке с начала хаджа погибли не менее 39 паломников
Колумбийские повстанцы заявили об убийстве россиянина
Спорт
Сборная России по футболу сыграет с московским «Динамо» В первой после Кубка конфедераций игре главный тренер Станислав Черчесов проверит ближайший резерв национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь