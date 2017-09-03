Дополнительный поезд из Челябинска в Петербург будет курсировать осенью

Челябинцы в дни ноябрьских праздников и осенних каникул смогут добраться до Санкт-Петербурга на дополнительном поезде, сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

Поезд № 191/192 будет отправляться из южноуральской столицы 26, 28, 30 октября и 2, 4, 6 ноября в 15:25, прибывать в Петербург 28, 30 октября и 1, 4, 6, 8 ноября в 11:12.

Из Санкт-Петербурга состав отправляется 28, 30 октября и 1, 4, 6, 8 ноября в 16:02, прибывает в Челябинск 30 октября и 1, 3, 6, 8, 10 ноября в 09:43. Время везде указано московское.