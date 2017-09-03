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09:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Здравницы Южного Урала ждет масштабная реконструкция

Как должен выглядеть идеальный отдых, всерьез задумались областные власти. Хотят сделать из озера Кисегач один большой курорт.

Для этого объединят 40 санаториев и здравниц. Так что можно будет не только отдохнуть, но подлечиться. Что уже сделано для этого и какие вопросы еще предстоит решить? О перспективах — корреспондент ГТРК «Южный Урал» Дмитрий Туркин.

Озера Еловое, Теренкуль, Кисегач — одни из самых популярных у южноуральцев. На их берегах расположены десятки здравниц, у некоторых — почти вековая история. Но по оценке регионального министерства культуры и туризма, сегодня их потенциал используется всего на 40%. Причина — в качестве сервиса и услуг. Многие здания устарели и морально, и физически. Задача, сформулированная губернатором — вернуть курортам прежнюю популярность, сохранив уникальный лечебный профиль учреждений.

«Есть люди, которые видели, как эта территория деградировала. То, что было здесь в советское еще время, а потом превращалось в развалины. Сейчас время, когда все восстанавливается, причем на достойном современном уровне», — отмечает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Создание кластера уже идет. «Кисегач», «Утес», «Сосновая горка» — курорты ремонтируют здания, строят дополнительные корпуса, современные таун-хаусы в европейском стиле, осваивают новые технологии лечения и оздоровления. Все для того, чтобы увеличить поток отдыхающих. Реконструкция идет и в знаменитом санатории «Еловое». Инвестор готов вложить в проект более миллиарда рублей.

«Санаторий был в упадке, не эксплуатировался. Все дома требуют или капремонта, или сноса и строительства новых. У нас будет спа-комплекс с медуслугами и номерной фонд большой», — подчеркивает директор ООО «Домостроительная компания-1» Сергей Сафуанов.

На территории обновленного санатория «Еловое» сможет отдыхать до 600 человек одновременно, ставку здесь собираются делать на доступный семейный отдых. Завершить строительство и благоустройство территории планируют за четыре года. Ожидается, что обновленные здравницы будут предлагать различный спектр услуг на любой кошелек. Таким образом, у туристов появится выбор, а курортам придется постоянно совершенствоваться в борьбе за клиента.

Правда, чтобы реализовать все задуманное, нужно решить серьезную проблему. Чебаркульские очистные сооружения работают на пределе возможностей и нуждаются в модернизации. В свое время город наряду с шестью муниципалитетами Челябинской области вошел в программу «Чистая вода» и получил почти 130 млн рублей на реконструкцию фильтровальной станции.

«Построена блочная котельная, мы ее второй год эксплуатируем. Построено здание ультрафиолетовой очистки с оборудованием, здание лаборатории, но оборудования в нем нет. Это все, что сегодня готово к эксплуатации», — поясняет генеральный директор ООО «Чебаркульское городское хозяйство» Евгений Бородин.

Однако, это всего лишь 20% от запланированного. Проект предполагал строительство новой линии очистки с гораздо большей пропускной способностью. Но с 2015 года выделение федеральных денег на программу «Чистая вода» было приостановлено, а городскому бюджету такие расходы не потянуть. Часть сетей принадлежит частной компании, но она, по словам чиновников, не собирается вкладывать средства в развитие. Переговоры о выкупе коммуникаций муниципалитетом ведутся, но пока стороны не сходятся в цене.

«Есть некое предложение от собственника, мы его критически рассматриваем. Но будем делать аудит проекта и независимую экспертизу стоимости всех объектов, чтобы понимать реальную стоимость вопроса», — заявляет глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин.

Еще один вариант решения канализационной проблемы — помощь из федерального центра. Чебаркуль должен попасть в программу поддержки моногородов. Но для этого нужно подготовить серьезное техническое обоснование. В ходе совещания губернатор поручил детально проработать оба вопроса. Результаты Борис Дубровский пообещал проверить в ноябре.

Дмитрий Туркин, Павел Макридин.

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