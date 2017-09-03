Здравницы Южного Урала ждет масштабная реконструкция

Для этого объединят 40 санаториев и здравниц. Так что можно будет не только отдохнуть, но подлечиться. Что уже сделано для этого и какие вопросы еще предстоит решить? О перспективах — корреспондент ГТРК «Южный Урал» Дмитрий Туркин.

Озера Еловое, Теренкуль, Кисегач — одни из самых популярных у южноуральцев. На их берегах расположены десятки здравниц, у некоторых — почти вековая история. Но по оценке регионального министерства культуры и туризма, сегодня их потенциал используется всего на 40%. Причина — в качестве сервиса и услуг. Многие здания устарели и морально, и физически. Задача, сформулированная губернатором — вернуть курортам прежнюю популярность, сохранив уникальный лечебный профиль учреждений.

«Есть люди, которые видели, как эта территория деградировала. То, что было здесь в советское еще время, а потом превращалось в развалины. Сейчас время, когда все восстанавливается, причем на достойном современном уровне», — отмечает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Создание кластера уже идет. «Кисегач», «Утес», «Сосновая горка» — курорты ремонтируют здания, строят дополнительные корпуса, современные таун-хаусы в европейском стиле, осваивают новые технологии лечения и оздоровления. Все для того, чтобы увеличить поток отдыхающих. Реконструкция идет и в знаменитом санатории «Еловое». Инвестор готов вложить в проект более миллиарда рублей.

«Санаторий был в упадке, не эксплуатировался. Все дома требуют или капремонта, или сноса и строительства новых. У нас будет спа-комплекс с медуслугами и номерной фонд большой», — подчеркивает директор ООО «Домостроительная компания-1» Сергей Сафуанов.

На территории обновленного санатория «Еловое» сможет отдыхать до 600 человек одновременно, ставку здесь собираются делать на доступный семейный отдых. Завершить строительство и благоустройство территории планируют за четыре года. Ожидается, что обновленные здравницы будут предлагать различный спектр услуг на любой кошелек. Таким образом, у туристов появится выбор, а курортам придется постоянно совершенствоваться в борьбе за клиента.

Правда, чтобы реализовать все задуманное, нужно решить серьезную проблему. Чебаркульские очистные сооружения работают на пределе возможностей и нуждаются в модернизации. В свое время город наряду с шестью муниципалитетами Челябинской области вошел в программу «Чистая вода» и получил почти 130 млн рублей на реконструкцию фильтровальной станции.

«Построена блочная котельная, мы ее второй год эксплуатируем. Построено здание ультрафиолетовой очистки с оборудованием, здание лаборатории, но оборудования в нем нет. Это все, что сегодня готово к эксплуатации», — поясняет генеральный директор ООО «Чебаркульское городское хозяйство» Евгений Бородин.

Однако, это всего лишь 20% от запланированного. Проект предполагал строительство новой линии очистки с гораздо большей пропускной способностью. Но с 2015 года выделение федеральных денег на программу «Чистая вода» было приостановлено, а городскому бюджету такие расходы не потянуть. Часть сетей принадлежит частной компании, но она, по словам чиновников, не собирается вкладывать средства в развитие. Переговоры о выкупе коммуникаций муниципалитетом ведутся, но пока стороны не сходятся в цене.

«Есть некое предложение от собственника, мы его критически рассматриваем. Но будем делать аудит проекта и независимую экспертизу стоимости всех объектов, чтобы понимать реальную стоимость вопроса», — заявляет глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин.

Еще один вариант решения канализационной проблемы — помощь из федерального центра. Чебаркуль должен попасть в программу поддержки моногородов. Но для этого нужно подготовить серьезное техническое обоснование. В ходе совещания губернатор поручил детально проработать оба вопроса. Результаты Борис Дубровский пообещал проверить в ноябре.