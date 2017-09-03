На улице Ленина открыли сквозное движение
Для движения открыта одна полоса.
Для движения открыта одна полоса.
В Омске на улице Ленина открыли для сквозного движения одну полосу. Открытие состоялось в эти выходные.
Машины могут проехать от Юбилейного моста до Ленинградского. Ранее автолюбителям приходилось выезжать на проспект Маркса. На другой половине дороги ремонтные работы продолжаются.
Полностью улицу Ленина обещают открыть в ноябре. Тогда же будет готово благоустройство. Добавим, что реставрация улицы Ленина ведется на 890 миллионов рублей компании «Газпром».