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09:15 (мск), источник: Om1.ru

На улице Ленина открыли сквозное движение

Для движения открыта одна полоса.

В Омске на улице Ленина открыли для сквозного движения одну полосу. Открытие состоялось в эти выходные.

Машины могут проехать от Юбилейного моста до Ленинградского. Ранее автолюбителям приходилось выезжать на проспект Маркса. На другой половине дороги ремонтные работы продолжаются.

Полностью улицу Ленина обещают открыть в ноябре. Тогда же будет готово благоустройство. Добавим, что реставрация улицы Ленина ведется на 890 миллионов рублей компании «Газпром».

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