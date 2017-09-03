Муниципалитеты Челябинской области задолжали за газ более 1 млрд

Источник: Reuters

Об этом на областном заседании правительства заявил представитель компании-поставщика. О непростой ситуации в преддверии отопительного сезона — корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Благоустройство муниципалитетов, подготовка школ к новому учебному году, уборка урожая — почти по всем вопросам повестки регион демонстрирует положительную динамику. Но настроение совещания резко меняется после выступления руководителя газовой компании. Оказывается, города и районы опять накопили огромные долги.

«Во многом благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудникам прокуратуры Челябинской области, Следственных комитетов, Службы судебных приставов в отношении недобросовестных представителей коммунальных предприятий долги за газ не выросли еще значительнее», — отмечает генеральный директор ООО «Новатэк-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Больше всего долгов у Златоуста — 330 млн рублей. За 100 млн перевалила задолженность Катав-Ивановска. В антирейтинге неплательщиков — Еманжелинск, Сатка, Верхний Уфалей, Локомотивный. Борис Дубровский поручил главам срочно проанализировать «газовую» бухгалтерию и расплатиться по счетам.

«Мне по-человечески стыдно, что мы постоянно являемся должниками за ресурсы. Каждый в своей территории должен понять, почему так происходит. У всех разные причины, но нужно четко представлять, как улучшить ситуацию», — подчеркивает губернатор Челябинской области.

По закону, ресурсоснабжающая организация может в одностороннем порядке ограничить или и вовсе остановить подачу газа должникам. Но в «Новатэке» заверяют, что не хотят идти на крайние меры на старте отопительного сезона. Глав муниципалитетов приглашают к диалогу.