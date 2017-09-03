Муниципалитеты Челябинской области задолжали за газ более 1 млрд
Долги южноуральских городов и районов за газ — уже превысили миллиард рублей.
Долги южноуральских городов и районов за газ — уже превысили миллиард рублей.
Об этом на областном заседании правительства заявил представитель
Благоустройство муниципалитетов, подготовка школ к новому учебному году, уборка урожая — почти по всем вопросам повестки регион демонстрирует положительную динамику. Но настроение совещания резко меняется после выступления руководителя газовой компании. Оказывается, города и районы опять накопили огромные долги.
«Во многом благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудникам прокуратуры Челябинской области, Следственных комитетов, Службы судебных приставов в отношении недобросовестных представителей коммунальных предприятий долги за газ не выросли еще значительнее», — отмечает генеральный директор ООО «Новатэк-Челябинск» Вадим Ромасенко.
Больше всего долгов у Златоуста — 330 млн рублей. За 100 млн перевалила задолженность
«Мне
По закону, ресурсоснабжающая организация может в одностороннем порядке ограничить или и вовсе остановить подачу газа должникам. Но в «Новатэке» заверяют, что не хотят идти на крайние меры на старте отопительного сезона. Глав муниципалитетов приглашают к диалогу.
Дмитрий Туркин, Павел Макридин.