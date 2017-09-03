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10:55 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси увеличен на 11% объем ввода жилья с господдержкой в 2017 году

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси увеличило объем ввода жилья с господдержкой в 2017 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 августа 2017 года № 669, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Источник: БЕЛТА

Для обеспечения дополнительного финансирования жилищного строительства и соответствующего увеличения объема ввода жилья с господдержкой в 2017 году внесены коррективы в постановление Совета Министров от 29 декабря 2016 года № 1113 «О мерах по выполнению заданий на 2017 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2018 году».

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В частности, документом предусмотрено распределение между регионами Br135 млн кредитных ресурсов банков (ОАО «АСБ Беларусбанк» — Br60 млн, ОАО «Белагропромбанк» — Br75 млн), а также увеличение объема ввода жилья с господдержкой в 2017 году на 50,2 тыс. кв.м, в том числе для многодетных — на 21 тыс. кв.м. Таким образом, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и строящих жилье с государственной поддержкой, в этом году будет введено 501,498 тыс. кв.м жилья.

Кроме того, постановлением закреплено нормативное предписание Минстройархитектуры установить перечень жилых домов, строительство которых будет идти с использованием кредитов, часть процентов по которым (часть основного долга) будет погашаться за счет субсидий.

Документ также закрепляет полномочия местных исполнительных и распорядительных органов по перераспределению кредитных ресурсов между объектами, включенными в указанный перечень. Минфину поручено обеспечить передачу из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и Минска субвенций на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий.

Постановление принято в рамках реализации указа от 4 июля 2017 года № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» и вступает в силу после его официального опубликования.

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