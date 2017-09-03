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18:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

4 сентября десятки домов в Перми останутся без воды

Водоснабжения не будет в течение суток.

Источник: Reuters

Десятки домов в Перми останутся без воды 4 сентября.

Водоснабжение отключат на сутки. Воды не будет в нескольких домах в центре города по адресам: ул. Луначарского, 131, 132, 133, 134, 135.

Без воды также останется частный сектор на ул. Егоршинская (ВРК), ул. Сухоложская, ул. Артинская (ВРК), Сухоложский 1-й проезд, Сухоложский 2-й проезд, ул. Еланская, а также дома № 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115 по ул. Нагорная.

Водоснабжение перекроют по адресам ул. Левченко, 23, 32; ул. Самолетная 7аа, ул. К. Гастелло, 1, 2, 4а, 5, 10.

Пониженное давление и перебои водоснабжения ожидаются в микрорайоне Железнодорожный.

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