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19:03 (мск), источник: Ежедневник.by

Россия подтвердила планы, поставить в Беларусь 24 тысячи тонн нефти

Россия планирует выполнить в 2017 году график поставок нефти Беларуси в размере 24 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Источник: Ежедневник.by

«Будет поставлено 24 млн [тонн нефти]. Но как их будет использовать белорусская сторона — это их дело. А мы успеем нагнать эти 24 млн тонн? Ну небольшие отклонения всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе 24 млн, и мы строим все графики, чтобы получить около 24 млн тонн», — сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия имеет возможность поставить в Беларусь меньше заявленных 24 млн тонн нефти в 2017 году в рамках заключенных с республикой договоренностей, пишет ТАСС.

Россия и Беларусь 13 апреля подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Согласно ему, Москва должна была восстановить поставки нефти в объеме 24 млн тонн ежегодно с 2017 по 2024 годы и может увеличить поставки с 2021 года. Минск погасил задолженность перед «Газпромом» в размере 726,2 млн долларов за поставки российского газа в 2016—2017 годах. Это было условием вступления в силу новых договоренностей в энергетической сфере.

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