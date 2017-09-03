Россия подтвердила планы, поставить в Беларусь 24 тысячи тонн нефти

Источник: Ежедневник.by

«Будет поставлено 24 млн [тонн нефти]. Но как их будет использовать белорусская сторона — это их дело. А мы успеем нагнать эти 24 млн тонн? Ну небольшие отклонения всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе 24 млн, и мы строим все графики, чтобы получить около 24 млн тонн», — сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия имеет возможность поставить в Беларусь меньше заявленных 24 млн тонн нефти в 2017 году в рамках заключенных с республикой договоренностей, пишет ТАСС.