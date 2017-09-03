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14:38 (мск), источник: Sputnik.by

Первая электрозаправка в Могилеве появится уже в сентябре

В областном центре уже рассчитывают тарифы на электроэнергию для оказания услуги.

МИНСК, 3 сен — Sputnik. Первую электрозаправку планируют установить в Могилеве в течение сентября, сообщает телеканал ОНТ.

В воскресенье состоялась прямая телефонная линия с главой Могилевского горисполкома Владимиром Цумаревым. В ходе общения с могилевчанами чиновнику поступила жалоба от владельца электрокара: в городе нет ни одной электрозаправки.

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Руководитель области дал поручение проработать целесообразность установки нескольких заправок возле крупных торговых центров. По его словам, в Могилеве работает компания «Стрим», которая уже изготовила две модели электрических зарядных станций. Фирма готова установить «зеленые» заправки в областном центре.

Цумарев поручил организации «Могилевэнерго» рассчитать тарифы на электроэнергию и предоставить их потребителям.

Ранее компания «Белоруснефть» сообщила Sputnik, что также планирует до конца года ввести в эксплуатацию семь зарядных станций для электромобилей в республике. В частности, готовится к открытию один объект в Гомельской области и четыре в столице.

Президент Александр Лукашенко на этой неделе протестировал машину американской компании Tesla. Глава государства высоко оценил машину, произведенную компанией Илона Маска, и поставил задачу белорусским специалистам внести предложения о разработке белорусского аналога, построенного на базе Geely.

Лукашенко добавил, что белорусский электрокар должен быть предназначен для простых людей, чтобы на нем можно передвигаться по городу и ездить на дачу.

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