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16:00 (мск), источник: Esquire

Закрылась компания, продававшая соковыжималки за $700

Гаджет выжимал сок из специальных пакетиков, продававшихся вместе с ним. Выяснилось, что сок можно давить собственными руками.

Компания, продававшая соковыжималки Juicero за $700 и фирменные пакетики со смесями к ним, объявила о закрытии.

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Товар позиционировали как современный гаджет, который может не только выжимать сок из специальных пакетов с измельченными овощами и фруктами, но и оценивать свежесть продуктов. В заявлении компании говорится, что стартап не может динамично развиваться из-за отсутствия инфраструктуры.

Согласно отчету, за 16 месяцев работы было продано более 1 млн смесей (стоимость одного пакета составляет $5−7), при этом количество проданных соковыжималок не раскрывается.

Стартап Juicero привлек $120 миллионов, среди инвесторов были Google и Campbell Soup. Сначала соковыжималки продавали по $700, а потом цену снизили до $400.

Во время загрузки произошла ошибка.

В апреле журналисты Bloomberg выяснили, что сок из пакетиков можно выжать собственными руками, не используя соковыжималку.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
А вот компания продающая "божьи милости " прекрасно живёт и богатеет .
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