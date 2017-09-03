Закрылась компания, продававшая соковыжималки за $700
Гаджет выжимал сок из специальных пакетиков, продававшихся вместе с ним. Выяснилось, что сок можно давить собственными руками.
Гаджет выжимал сок из специальных пакетиков, продававшихся вместе с ним. Выяснилось, что сок можно давить собственными руками.
Компания, продававшая соковыжималки Juicero за $700 и фирменные пакетики со смесями к ним, объявила о закрытии.
Товар позиционировали как современный гаджет, который может не только выжимать сок из специальных пакетов с измельченными овощами и фруктами, но и оценивать свежесть продуктов. В заявлении компании говорится, что стартап не может динамично развиваться
Согласно отчету, за 16 месяцев работы было продано более 1 млн смесей (стоимость одного пакета составляет $5−7), при этом количество проданных соковыжималок не раскрывается.
Стартап Juicero привлек $120 миллионов, среди инвесторов были Google и Campbell Soup. Сначала соковыжималки продавали по $700, а потом цену снизили до $400.
В апреле журналисты Bloomberg выяснили, что сок из пакетиков можно выжать собственными руками, не используя соковыжималку.