Закрылась компания, продававшая соковыжималки за $700

Компания, продававшая соковыжималки Juicero за $700 и фирменные пакетики со смесями к ним, объявила о закрытии.

Товар позиционировали как современный гаджет, который может не только выжимать сок из специальных пакетов с измельченными овощами и фруктами, но и оценивать свежесть продуктов. В заявлении компании говорится, что стартап не может динамично развиваться из-за отсутствия инфраструктуры.

Согласно отчету, за 16 месяцев работы было продано более 1 млн смесей (стоимость одного пакета составляет $5−7), при этом количество проданных соковыжималок не раскрывается.

Стартап Juicero привлек $120 миллионов, среди инвесторов были Google и Campbell Soup. Сначала соковыжималки продавали по $700, а потом цену снизили до $400.