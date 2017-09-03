Минэкономики рассказало о курсе рубля и зарплатах в следующем году

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 сен — Sputnik. Средняя зарплата достигнет отметки в тысячу рублей уже в декабре этого года, сообщил в воскресенье в эфире передачи «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Вопрос зарплат в Беларуси поднял президент Беларуси в начале августа, посещая Брест. Александр Лукашенко дал указание в 2018—2019 годы взяться за предприятия с низкими доходами и «подтянуть» их к тысяче. Кроме того, перемены должны коснуться зарплат социальных работников и представителей сферы культуры.

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«Достижение тысячи рублей — уже в декабре этого года. В принципе, с коммерческого сектора такое давление по поводу параметров заработной платы в следующем году по большому счету уже снимается. А бюджетный сектор… Здесь, конечно, давление будет оставаться, потому что средняя зарплата Минфина по консервативному сценарию заложена в размере от 700 рублей. Но понятно, что у нас соотношение, к которому стремится правительство. 80% между бюджетной заработной платой и коммерческой мы будем стараться обеспечить», — сказал Дмитрий Крутой.

Рост заработных плат в Беларуси вместе с тем возможен в тесной связке с повышением производительностью труда, заметил чиновник.

Говоря о белорусском рубле, специалист заметил, что курс его ослабления в 2018 году прогнозируется в диапазоне 5−6% при уровне инфляции до 7%.