Офисная недвижимость сохранила паритет межу спросом и предложением

Источник: Ежедневник.by

По данным Colliers International Belarus, по итогам I полугодия 2017 года ввод новых офисных площадей составил 38,4 тыс. кв. м. Это 25,3% от объемов, которые изначально заявлялись девелоперами на ближайшую перспективу (2017 календарный год — начало 2018 как конечные годы ввода).

Из ярких значимых событий на офисном рынке эксперты Colliers International отмечают появление информации о возможном скором расконсервировании объекта и продолжении строительно-монтажных работ по проекту МФК «Газпром Центр», которые были приостановлены осенью 2016 года.

Также вероятно, что возобновятся строительно-монтажные работы по проекту ранее известному как «Кемпински», но при этом существует вероятность, что он перейдет из спекулятивных проектов в built-to-suit.

Примечательно, что в первой половине 2017 года основная масса офисных площадей, была введена в регионах, а не в Минске, как обычно. Вернее, отличился тут Могилев.

За прошедший период в Могилеве было введено в эксплуатацию два бизнес-центра. Первый — БЦ AGSA на проспекте Мира, 12-этажный бизнес-центр общей площадью свыше 10 тыс. кв. м; второй — бизнес-центр «Арена», расположенный в зоне исторического и делового центра Могилева на ул. Миронова. Это комплекс общей площадью порядка 13 тыс. кв. м, включающий в себя бизнес-центр, многоуровневый паркинг, торгово-сервисный стилобат. На основании имеющейся информации объект предварительно можно включить в класс «А». На данный момент пока только один действующий бизнес-центр соответствует требованиям к офисам класса «А» и расположен он в Минске. Теперь появится второй, при этом не в столице, а в регионе.

Всего же ввод I полугодии 2017 года четырех бизнес-центров суммарной площадью 38,4 тыс. кв. м, добавил 4,3% офисных площадей к предложению, имевшемуся по состоянию на 1 января 2017 года.

Как отмечают эксперты Colliers International Belarus, среди офисов продолжают доминировать офисы класса В (В1, В2). Доля класса «А», как и прежде, остается стабильно низкой из-за отсутствия реализованных проектов, соответствующих данному классу, и уже несколько лет подряд находится на уровне менее 2% от предложения.

В I полугодии 2017 года сохранился паритет между спросом и предложением. Ротация арендаторов происходила в основном планово. При этом спрос на просторные качественные площади был удовлетворен только частично. Арендаторы, конечно, находили для себя подходящие помещения, но вот вариантов выбора у них было немного.

В структуре спроса по числу заявок, как и прежде, доминируют компании, у которых существует потребность в небольших офисах.

«Это неудивительно, поскольку микроорганизации и малые организации численно доминируют в среде частного бизнеса (86,8% и 11% от всех зарегистрированных по состоянию на 1 января 2017 года организаций страны соответственно)», — отмечают эксперты Colliers International Belarus.

Как и ранее, значительная часть спроса на офисы, в особенности на крупные площади, формировалась компаниями из сферы IT. Все наиболее крупные сделки истекшего периода пришлись на IT-сектор.

По данным Colliers International Belarus, ставки, стабилизировавшиеся в 2016 году, сохраняли постоянство и в I полугодии 2017 года. В сегменте офисов класса «В1» по ряду объектов даже были характерны случаи, когда собственники повышали ставки, зачастую по вновь заключенным договорам. Поэтому в указанном сегменте немного вырос верхний диапазон ставок аренды.

Девелоперы в первой половине 2017 года, почувствовали, наконец, стабильность, так как у них стало меньше пустующих площадей.

В принципе, уровень вакантности на рынке офисов нормализовался еще в 2016 году. Но в 2017 году вакантность во всех классах офисов снизилась еще больше.