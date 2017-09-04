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08:12 (мск), источник: Om1.ru

Незанятых омичей ждут на флешмоб службы занятости

В пятницу 11 мобильных офисов будут работать в Омске и в области.

В пятницу, 8 сентября, в Омске пройдет масштабный флегмоб «В приоритете — качество и доступность государственных услуг в области содействия занятости населения». Мероприятие организует Главное управление государственной службы занятости населения Омской области для выявления и помощи незанятым гражданам.

В этот день в районах области и в городе будут работать 11 мобильных офисов службы занятости, где омичи смогут получить у специалистов консультации по вопросам содействия занятости населения. Также запланирована презентация свободных рабочих мест и вакантных должностей. Незанятым гражданам и работодателям помогут разместить вакансии и резюме на Интерактивном портале службы занятости, в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России».

В Омске мобильный офис развернется с 11:00 до 14:00 на территории у здания АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» по улице 70 лет Октября, 25 к. 2, рядом с ТК «Континент».

Жители области могут обратиться за консультацией в центры занятости населения по месту жительства.

Напомним, в 2016 году уже проходило подобное мероприятие, которое посетило около 1 тысячи человек.

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