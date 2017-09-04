На ремонт омского метро выделили 127 млн рублей

Омские власти объявили открытый конкурс на выполнение работ по строительству первого пускового участка первой линии омского метрополитена. Сведения опубликованы на сайте госзакупок.

В документации сказано, что подрядчик должен будет выполнить работы по строительству участка линии метро от станции «Красный путь» до станции «Автовокзал» с электродепо. На эти цели из бюджета региона готовы выделить 127,2 млн рублей. Заявки на конкурс будут приниматься до 18 сентября, сообщает портал «Омск здесь».

Выигравшая конкурс компания должна осуществить возведение первого пускового участка метрополитена между станциями «Библиотека им. Пушкина» и «Соборная», а также построить метродепо. Первый пусковой участок на текущий момент готов более чем наполовину и поэтому все работы по условиям контракта подрядчик должен выполнить до конца 2017 года.

На станциях необходимо провести монтаж опалубки, армирование стен и перекрытий в перегонных тоннелях, бетонирование, гидроизоляцию, а также осуществить проведение вентиляции в подземные коммуникации. Как следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, основные работы предусмотрены на станции «Заречная», на которой нужно достроить перегонные тоннели, вентиляционные канал и киоск, а также венткамеру тоннельной вентиляции на перегоне между станциями «Заречная» и «Кристалл». Исполнитель работ должен будет вести строительство по документации, которую разрабатывали в новосибирском «Сибмосте» и в омском «Мостовике».