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08:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии с молотка уйдут 67 автомобилей должников

В аукционе будут участвовать иномарки и отечественные машины.

До 13 сентября судебные приставы Башкирии принимают заявки в аукционе, на котором планируют продать 67 автомобилей должников.

Самые интересные предложения по продаже автомобилей опубликованы на сайте ФССП России. С молотка уйдут:

ВMW xDrive35i, 2013 года выпуска, который находится в Янауле. Цена 3,4 миллиона рублей; Nissan Qasqai, 2008 года выпуска, цена — 210 тысяч рублей; BMW X5, 2014 года выпуска, цена — 3,7 миллиона рублей, автомобиль находится в Белорецке; Mercedes Benz S550 4matic, 2007 года выпуска, цена — 633 тысячи рублей.

Самыми популярными марками отечественных легковушек должников стали «Лада Гранта», «Лада Приора» и «ВАЗ-2107».

Полный список автомобилей можно найти на сайте ФССП России.

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