В Башкирии с молотка уйдут 67 автомобилей должников
В аукционе будут участвовать иномарки и отечественные машины.
В аукционе будут участвовать иномарки и отечественные машины.
До 13 сентября судебные приставы Башкирии принимают заявки в аукционе, на котором планируют продать 67 автомобилей должников.
Самые интересные предложения по продаже автомобилей опубликованы на сайте ФССП России. С молотка уйдут:
ВMW xDrive35i, 2013 года выпуска, который находится в Янауле. Цена 3,4 миллиона рублей; Nissan Qasqai, 2008 года выпуска, цена — 210 тысяч рублей; BMW X5, 2014 года выпуска, цена — 3,7 миллиона рублей, автомобиль находится в Белорецке; Mercedes Benz S550 4matic, 2007 года выпуска, цена — 633 тысячи рублей.
Самыми популярными марками отечественных легковушек должников стали «Лада Гранта», «Лада Приора» и «ВАЗ-2107».
Полный список автомобилей можно найти на сайте ФССП России.