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07:02 (мск), источник: Nur.kz

В СМК сообщили, на что мусульмане не могут брать кредиты

Руководство СМК и мусульманского комитета по правам человека в Центральной Азии издало фетву о кредитах, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Ниже приводим сообщение союза мусульман Казахстана, объясняющее проблему кредитования:

Священный Коран категорически запрещает ростовщичество.

Однако нет греха на человеке, который в силу сложившихся обстоятельств вынужден обратиться в банк и взять деньги под проценты.

В данном случае грех ложится на людей, которые могли бы выдать беспроцентный кредит, но не пожелали этого сделать, движимые, прежде всего, корыстными интересами.

В тоже время следует отметить, что кредит, который берет мусульманин, должен быть обоснован серьезными причинами.

Ислам порицает кредиты для пышных празднеств и похорон, дорогостоящих подарков, приобретения предметов роскоши, преступных действий или аморального бизнеса.

Банки играют важную роль в современной экономике, и отказаться от них нельзя. Чтобы избежать противоречий с нормами шариата, многие мусульманские страны используют принципиально новые механизмы кредитования.

К примеру, в некоторых из них, взяв в банке деньги для открытия своего дела или для покупки недвижимости, мусульманин не уплачивает годовые. Вместо этого банк получает право на долю прибыли от бизнеса заемщика.

Нельзя сказать, что исламский банкинг является идеальным финансовым институтом, тем не менее отдельных случаях он может стать неплохой альтернативой.

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