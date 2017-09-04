В СМК сообщили, на что мусульмане не могут брать кредиты

Источник: Nur.kz

Ниже приводим сообщение союза мусульман Казахстана, объясняющее проблему кредитования:

Священный Коран категорически запрещает ростовщичество.

Однако нет греха на человеке, который в силу сложившихся обстоятельств вынужден обратиться в банк и взять деньги под проценты.

В данном случае грех ложится на людей, которые могли бы выдать беспроцентный кредит, но не пожелали этого сделать, движимые, прежде всего, корыстными интересами.

В тоже время следует отметить, что кредит, который берет мусульманин, должен быть обоснован серьезными причинами.

Ислам порицает кредиты для пышных празднеств и похорон, дорогостоящих подарков, приобретения предметов роскоши, преступных действий или аморального бизнеса.

Банки играют важную роль в современной экономике, и отказаться от них нельзя. Чтобы избежать противоречий с нормами шариата, многие мусульманские страны используют принципиально новые механизмы кредитования.

К примеру, в некоторых из них, взяв в банке деньги для открытия своего дела или для покупки недвижимости, мусульманин не уплачивает годовые. Вместо этого банк получает право на долю прибыли от бизнеса заемщика.