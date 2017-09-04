Глава Росавтодора оценил дороги Владивостока

По решению Президента России Владимира Путина, 38 городским агломерациям, население которых превышает полмиллиона человек, федеральным бюджетом выделено 30 миллиардов рублей. 625 миллионов рублей выделено Владивостокской агломерации на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги».

Комиссия в составе Романа Старовойта, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края Александр Шворы и заместителя главы администрации Владивостока-начальника управления дорог и благоустройства Лонида Вильчинского осмотрела объекты, на которых ведутся работы — улицы Всеволода Сибирцева, Фадеева, Светланская и Народный проспект.

По словам Романа Старовойта, есть отдельные замечания по качеству выполнения работ, и в ходе приемки на это будет обращено отдельное внимание.

В случае обнаружения дефектов по гарантийным обязательствам, они будут устранены. «В целом работы ведутся по графику, хотя поначалу были некоторые отставания, связанные с заключением государственных контрактов и проведением торгов». Тем не менее, все работы планируется выполнить до конца строительного сезона — до конца октября.

Как отметил Александр Швора, в Приморье на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» выделено 1 миллиард 440 миллионов рублей, с учетом вложений бюджетов всех уровней. «В настоящее время расторговано 94%, то есть практически все, кроме Шкотовского района, в котором сейчас идут торги. Из-за небольшого объема работ мы также рассчитываем успеть выполнить и их».

Как сообщил Роман Старовойт, Владивосток может рассчитывать на участие в проекте «Безопасные и качественные дороги» и на следующий год, причем объемы финансирования будут такими же большими, как и в 2017 году. «Необходимо уже сейчас готовить адресный перечень объектов на 2018 год и согласовать его с общественностью», — подчеркнул Роман Старовойт, — «Мы очень надеемся, что такое внимание Президента к состоянию дорог в больших городах, принесет плоды, и мы будем перемещаться по этим дорогам быстро, и, самое главное, безопасно».