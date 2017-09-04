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07:18 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы компьютерный клуб оштрафовали почти на один миллион тенге

В Алматы компьютерный клуб осуществлял свою деятельность с нарушениями и был оштрафован на крупную сумму, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на УГД по Медеускому району.

Источник: Tengrinews

Как было установлено, владелец не поставил на учет в налоговых органах 71 компьютер из 86 машин, и не платил фиксированный налог.

«В результате проведенных мероприятий установлен компьютерный клуб по адресу улица Фурманова 172 (…). Владельцу было разъяснено о необходимости постановки на учет всех персональных компьютеров самостоятельно без штрафных санкций. Однако, налогоплательщик игнорировал законные требования налогового органа», — отмечает пресс-служба УГД по Медеускому району.

По результатам проверки в соответствии со статьей 275 КоАП РК за сокрытие объектов налогообложения компьютерный клуб был привлечен к административной ответственности на сумму 966 594 тенге.

Согласно налоговоиу законодательству постановка на регистрационный учет персональных компьютеров, используемых для проведения игр, производится на основании уведомления, представляемого налогоплательщиком в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начало осуществления отдельных видов деятельности, информируют в Управлении госдоходов. При этом, ставка налога за единицу персонального компьютера, используемого для проведения игр составляет 4 МРП (9 076 тенге) в месяц.

«До конца сентября все компьютерные и бильярдные клубы, не устранившие нарушения, будут охвачены проверкой», — предупреждают в УГД Медеуского района.

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