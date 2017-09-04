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08:20 (мск), источник: Om1.ru

Шишов назвал мост в Новосибирске излишне дорогим

Бывший директор омского «Мостовика» удивился, почему обычный мост через реку Обь вдруг оказался дороже, чем мост на остров Русский, брошенный через пролив.

Сайт «Тайга.инфо» опубликовал сенсационное интервью с теперь уже бывшим гендиректором компании «Мостовик», специализировавшейся на строительстве мостов и других инфраструктурных объектов.

В материале омский бизнесмен Олег Шишов, попавший в колонию как раз за завышение смет при строительстве Приморского океанариума во Владивостоке, анализирует ситуацию со строительством четвертого моста через реку Обь в Новосибирске и удивляется, почему смета вдруг выросла с 20,9 до 35 млрд рублей, в итоге объект стал даже на 3 млрд дороже, чем вантовый мост на острове Русский, брошенный при участии «Мостовика» через Босфор. При этом не исключено, что стоимость новосибирского моста вообще возрастет до 40 млрд.

Отметим, что на начальном этапе «Мостовик» делал предпроектные работы по этому мосту, и тогда стоимость была чуть больше 20 млрд. И эта стоимость подтверждалась экспертизой. Затем проектом занялась одна из компаний Санкт-Петербурга, в итоге стоимость так называемого Центрального возросла почти в полтора раза.

Олег Шишов, экс-гендиректор «Мостовика»:

 — Нами было запроектировано и построено много крупных, уникальных, объектов, которые значительно больше, чем четвертый или (как его еще называют) Центральный мост через Обь в Новосибирске. Например, я сравниваю по цифрам с мостом на остров Русский. Там длина моста — 3 км. Это самый крупный вантовый мост в мире. Средний пролет там 1104 метра. Высота над водой более 70 м, а высота пилонов — 324 м. Это выше Эйфелевой башни. Я уже не говорю про сейсмику, ветер и прочие условия.

Шишов отмечает, что сроки строительства были сверхрекордными, тем не менее, строители уложились в 32 млрд рубле. Такая стоимость сложилась на конец 2012 года, при этом заказчик оплатил лишь 30,5 млрд.

Олег Шишов, экс-гендиректор «Мостовика»:

 — Действительно, несоизмеримо, когда примерно одна цена складывается за уникальный мост на остров Русский через морской пролив и за несложный мост через Обь. Поэтому, сравнивая мост в Новосибирске с мостом на остров Русский, а цифры почти совпали: там было 30,5 млрд, а тут — 35 млрд), я и говорю: что-то не соответствует. Когда новый крутой «Мерседес» стоит 30 и новые простые «Жигули» — 35, что-то не так.

Шишов отметил, что даже очень дорогие транспортные развязки, сооруженные на берегах Оми, не могли так серьезно увеличить стоимость объекта. Инфляция за последние 5 лет также не повлияла кардинально на изначально заложенные проектом цифры. Кстати, изначально этот проект изучался новосибирским градсоветом и там учитывались все нюансы, включая и то, что на реализацию этого проекта понадобится несколько лет.

Шишов также подверг сомнению расценки за проезд по мосту. С его точки зрения 150 рублей, которые собираются брать местные власти, завышенная цена и она никак не вяжется с прогнозом по трафику, который образуется при платном проезде.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Мастерская камня ИВАКОР
А у нас область вообще дороже всех развивается...
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