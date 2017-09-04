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08:07 (мск), источник: Tengrinews

Выход из кризиса не сказался на зарплатах казахстанцев — исследование

Выход из кризиса не сказался на зарплатах. Несмотря на рост ВВП на 4,2 процента, покупательская способность зарплат казахстанцев продолжает падать: минус 2,4 процента за год. Об этом свидетельствует аналитический анализ Energyprom.kz.

Источник: Tengrinews

По итогам I полугодия 2017 среднемесячная номинальная заработная плата составляла 144,95 тысячи тенге — на 5,1 процента больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В то же время, с учетом уровня инфляции, реальная покупательская способность зарплат казахстанцев, напротив, уменьшилась на 2,4 процента.

Наибольший прирост зафиксирован в области административного и вспомогательного обслуживания (+15,1 процента за год), риелторской деятельности (+6,6 процента) и АПК (+5,7 процента).

Примечательно что, несмотря на курс страны на модернизацию и цифровизацию, сильнее всего ощутили снижение покупательской способности зарплат сотрудники профессиональной научной и технической сферы деятельности (-25,5 процента год-к-году).

Номинальная заработная плата в научно-технических отраслях сократилась до 245,17 тысяч тенге по итогам I полугодия, это на 19,7 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

При этом в Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017−2021 годы предусмотрена подготовка кадров именно с техническим и профессиональным образованием, с учетом потребностей рынка труда.

Более того, в рамках Модернизации 3.0, по инициативе Главы государства начинается реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».

Впрочем, несмотря на снижение, заработные платы в наукоемких отраслях все еще остаются одними из самых высоких по РК. Выше них только зарплаты сотрудников финансовой и страховой сферы — 303,13 тысяч тенге, +10,9 процента за год. Выросла и покупательская способность занятых в этом сегменте — на 2,9 процента к аналогичному периоду прошлого года.

В региональном разрезе сохранить и даже немного увеличить реальный уровень заработных плат сумели только работодатели Актюбинской области: +0,8 процента за год.

Номинальный рост составил +7,7 процента, до 121,28 тысяч тенге по итогам I полугодия. Наибольшее сокращение покупательской способности отмечено в регионе с самым высоким уровнем зарплат — Атырауской области: сразу -10,9 процента.

Номинальное сокращение заработной платы составило -3 процента, до 253,9 тысяч тенге. В многолетней динамике падение покупательской способности зарплат началось еще в кризисном 2015 году (-2,3процента к 2014), и продолжилось в 2016 (-1,1процента к 2015).

Кризисный период сказался на резком спаде роста ВВП — всего порядка +1 процента за год, хотя ранее, в 2011—2014 годах прирост составлял +4−7 процента.

Примечательно в то же время, что в текущем году негативный тренд был переломлен, и рост ВВП заметно пошел в гору (по итогам I полугодия — сразу +4,2 процента к аналогичному периоду годом ранее), однако покупательская способность зарплат не только не восстановилась, но и продолжила уходить в минус.

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