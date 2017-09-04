Куйвашев проехал 11 километров на велосипеде
По новому участку ЕКАД.
По новому участку ЕКАД.
На Екатеринбургской кольцевой автодороге сдан в эксплуатацию новый участок проезжей части — 11 километров между Полевским трактом и подъездом к поселку Медный, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В церемонии открытия 2 сентября приняли участие врио губернатора региона Евгений Куйвашев,
Из федерального бюджета на строительство участка было направлено 3,4 миллиарда рублей — почти 80% от общей стоимости проекта. Еще 1 миллиард рублей выделили из областной казны.
В 2018 году планируется начать возведение третьего южного полукольца в 14,4 километра, которое замкнет ЕКАД. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», Минтранс РФ выделит на это в 2018—2020 годах свыше 8,5 миллиарда рублей. Соответствующее решение в июле в ходе посещения выставки ИННОПРОМ принял президент РФ Владимир Путин.