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08:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

МУГИСО продало четыре экрана «Соль»

Покупателем мультимедийного проекта Алексея Багарякова стал ИП со «стажем» в пару месяцев.

Свердловскому министерству по управлению госимуществом удалось продать четыре медиаэкрана, ранее принадлежавших компании «Соль», связанной с политиком Алексеем Багаряковым. Как передает 4 сентября корреспондент «АиФ-Урал», из пяти выставленных на очередные торги экранов своего покупателя нашли четыре, их приобрел ИП Аслан Джавадов.

Как показывают данные «Картотеки», в качестве ИП Джавадов был зарегистрирован всего лишь в начале лета. Ранее он выступал руководителем компаний «Губерния», «Платежная система» и «ТоргИнвест», а также выступал соучредителем (50%) в ООО «Бастион» и «Абсолют-Урал».

Всего на аукцион было выставлено пять экранов — на углу Ленина — Восточная за .1,08 млн рублей, на углу Куйбышева — 8 Марта за 1,63 млн рублей, у «Трансагентства» за 1,093 млн рублей, на углу ул. Малышева — Люксембург за 1,477 млн рублей и у кинотеатра «Заря» — за 831 тыс. рублей. ИП Джавадов купил все, кроме расположенного у «Зари». По данным собеседников редакции в министерстве, бизнесмен заявил, что готов купить и пятый, однако у него не хватало денег, и он пытался договориться об отсроччке аукциона по нему до октября — попытка успехом не увенчалась.

В силу столь недавней регистрации ИП, ряд собеседников высказал предположения в том, что Джавадов в реальности представляет чужие интересы. Выдвигались версии, что за ним может стоять или сам Алексей Багаряков, либо экс-замминистра Александр Самбурский. Однако фактов, подтверждающих такую версию, на данный момент не приводится.

Отметим, что по всем экранам выданы предписания на демонтаж в связи с тем, что они установлены без необходимых согласований и в местах, где подобные конструкции размещать не разрешается. Вероятно, они в итоге будут демонтированы и перевезены в другой город, либо позже перепроданы кому-то из ключевых игроков на рынке наружной рекламы Екатеринбурга для расширения имеющейся сети за счет переустановки на участки, где это будет разрешено действующими нормами.

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