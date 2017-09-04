МУГИСО продало четыре экрана «Соль»

Свердловскому министерству по управлению госимуществом удалось продать четыре медиаэкрана, ранее принадлежавших компании «Соль», связанной с политиком Алексеем Багаряковым. Как передает 4 сентября корреспондент «АиФ-Урал», из пяти выставленных на очередные торги экранов своего покупателя нашли четыре, их приобрел ИП Аслан Джавадов.

Как показывают данные «Картотеки», в качестве ИП Джавадов был зарегистрирован всего лишь в начале лета. Ранее он выступал руководителем компаний «Губерния», «Платежная система» и «ТоргИнвест», а также выступал соучредителем (50%) в ООО «Бастион» и «Абсолют-Урал».

Всего на аукцион было выставлено пять экранов — на углу Ленина — Восточная за .1,08 млн рублей, на углу Куйбышева — 8 Марта за 1,63 млн рублей, у «Трансагентства» за 1,093 млн рублей, на углу ул. Малышева — Люксембург за 1,477 млн рублей и у кинотеатра «Заря» — за 831 тыс. рублей. ИП Джавадов купил все, кроме расположенного у «Зари». По данным собеседников редакции в министерстве, бизнесмен заявил, что готов купить и пятый, однако у него не хватало денег, и он пытался договориться об отсроччке аукциона по нему до октября — попытка успехом не увенчалась.

В силу столь недавней регистрации ИП, ряд собеседников высказал предположения в том, что Джавадов в реальности представляет чужие интересы. Выдвигались версии, что за ним может стоять или сам Алексей Багаряков, либо экс-замминистра Александр Самбурский. Однако фактов, подтверждающих такую версию, на данный момент не приводится.