Омичи из-за бедности стали больше брать кредиток
Омская область вошла в топ-10 регионов по росту количества выданных новых кредитных карт.
Омская область вошла в топ-10 регионов по росту количества выданных новых кредитных карт.
По сравнению с июлем прошлого года в Омской области в 2017 году выдано на 45% больше новых кредитных карт. Регион вошел в топ-10 субъектов РФ в рейтинге Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По состоянию на июль 2017 года в Омской области было выдано 32 529 новых кредитных карт, когда как за аналогичный период 2016 года было выдано 22 441.
Омская область оказалась на восьмой строчке рейтинга. Активнее всего предпочитали кредитоваться через пластиковые карты жители Челябинской области. Там спрос вырос на 66,7%.
«Несмотря на активизацию выдачи “молодежи” новых кредитных карт, банки не забывают “подстраховываться” с помощью снижения лимитов по ним. Это особенно хорошо заметно при сравнении данного показателя в сегментах самых молодых и более “зрелых” заемщиков — у последних размер лимита фактически в два раза выше», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.