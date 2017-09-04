Омичи из-за бедности стали больше брать кредиток

По сравнению с июлем прошлого года в Омской области в 2017 году выдано на 45% больше новых кредитных карт. Регион вошел в топ-10 субъектов РФ в рейтинге Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По состоянию на июль 2017 года в Омской области было выдано 32 529 новых кредитных карт, когда как за аналогичный период 2016 года было выдано 22 441.

Омская область оказалась на восьмой строчке рейтинга. Активнее всего предпочитали кредитоваться через пластиковые карты жители Челябинской области. Там спрос вырос на 66,7%.