В Краснодаре пройдет форум крупнейших компании ЮФО
КРАСНОДАР, 4 сентября, ФедералПресс. В Краснодаре пойдет XI межрегиональный форум крупнейших компаний ЮФО. Девизом данного мероприятия будет — «Флагманы будущего роста».
КРАСНОДАР, 4 сентября, ФедералПресс. В Краснодаре пойдет XI межрегиональный форум крупнейших компаний ЮФО. Девизом данного мероприятия будет — «Флагманы будущего роста».
Власти Краснодара рассказали, что в настоящее время рост экономики региона обеспечивается на стыке сотрудничества власти и деловых кругов. Новая стратегия создается с помощью проектов, актуальных для нескольких регионов одновременно, сообщается на сайте администрации города.
«Форум создаст условия для коллективного обсуждения приоритетных задач развития регионов юга России и рассмотрения ключевых вопросов сотрудничества органов власти и крупных компаний», — прокомментировали в администрации города.
Темой пленарной дискуссии станет обсуждение «флагманских» проектов для Юга и проблемы взаимодействия. Основой вопрос будет — «Черноморский экспортный хаб: как развивать
Форум будет проводиться 18 сентября по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 109, зал
«ФедералПресс» напоминает, что в Красноярске служба занятости впервые проведет ремесленный форум.