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10:36 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Краснодаре пройдет форум крупнейших компании ЮФО

КРАСНОДАР, 4 сентября, ФедералПресс. В Краснодаре пойдет XI межрегиональный форум крупнейших компаний ЮФО. Девизом данного мероприятия будет — «Флагманы будущего роста».

Источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Краснодара рассказали, что в настоящее время рост экономики региона обеспечивается на стыке сотрудничества власти и деловых кругов. Новая стратегия создается с помощью проектов, актуальных для нескольких регионов одновременно, сообщается на сайте администрации города.

«Форум создаст условия для коллективного обсуждения приоритетных задач развития регионов юга России и рассмотрения ключевых вопросов сотрудничества органов власти и крупных компаний», — прокомментировали в администрации города.

Темой пленарной дискуссии станет обсуждение «флагманских» проектов для Юга и проблемы взаимодействия. Основой вопрос будет — «Черноморский экспортный хаб: как развивать транспортно-логистический кластер Кубани?». Также пройдут два круглых стола.

Форум будет проводиться 18 сентября по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 109, зал бизнес-центра гостиницы «Интурист» с 11:00 до 17:00. В нем примут участие заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Галась, глава муниципального образования Краснодара Евгений Первышов, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, министр экономики Краснодарского края Александр Руппель, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов и другие.

«ФедералПресс» напоминает, что в Красноярске служба занятости впервые проведет ремесленный форум.

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