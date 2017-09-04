Какого числа начнется отопительный сезон-2017 в Новосибирске
20 сентября в Новосибирской области начнется отопительный сезон, если не будет резких изменений погоды. Такое заявление сделал глава региона Владимир Городецкий.
20 сентября в Новосибирской области начнется отопительный сезон, если не будет резких изменений погоды. Такое заявление сделал глава региона Владимир Городецкий.
На сегодняшний день во всех районах области практически закончился ремонт сетей и котельных. Эти летом от ремонта больше всех натерпелись житель города Обь, на все лето оставшиеся без горячей воды — коммунальщики заменили 16 километров сетей, которые обеспечивают подачу тепла более чем в две трети домов Оби.
На гидравлические испытания было направлено 2,286 миллиарда рублей — средства местных бюджетов и коммунальных предприятий. На формирование аварийного запаса
«В этом году подготовка к отопительному сезону проходит интенсивнее и сбалансированнее, после того как мы передали функции сельских поселений на районный уровень там, где это было необходимо. Нормальный технологический процесс, отопительный сезон начнется вовремя. Думаю, что к 20 сентября специальным распоряжением будет старт отопительного сезона. В зависимости от погоды», — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
В 2016 году отопительный сезон стартовал в Новосибирске примерно в то же время — 21 сентября. По состоянию на 26-ое сентября по объектам образования было подключено 96% потребителей, по объектам здравоохранения — 61,4%, социальной политики — 68,4%, многоквартирным домам — 64,1%. Окончание отопительного сезона состоялось 15 мая.