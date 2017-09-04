Какого числа начнется отопительный сезон-2017 в Новосибирске

На сегодняшний день во всех районах области практически закончился ремонт сетей и котельных. Эти летом от ремонта больше всех натерпелись житель города Обь, на все лето оставшиеся без горячей воды — коммунальщики заменили 16 километров сетей, которые обеспечивают подачу тепла более чем в две трети домов Оби.

На гидравлические испытания было направлено 2,286 миллиарда рублей — средства местных бюджетов и коммунальных предприятий. На формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов выделено 130 миллионов. Подготовка охватила 15730 жилых домов, пять ТЭЦ, 1234 котельные, 4 тысячи километров тепловых и 10 тысяч километров водопроводных сетей. Было заменено и капитально отремонтировано 106 котлов, 99 километров тепловых и 119 километров водопроводных сетей, приобретено и установлено на коммунальных котельных 12 стационарных источников резервного электроснабжения.

«В этом году подготовка к отопительному сезону проходит интенсивнее и сбалансированнее, после того как мы передали функции сельских поселений на районный уровень там, где это было необходимо. Нормальный технологический процесс, отопительный сезон начнется вовремя. Думаю, что к 20 сентября специальным распоряжением будет старт отопительного сезона. В зависимости от погоды», — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.