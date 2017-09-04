Учреждениям Новосибирска предложили заработать на мусоре
Один рубль с килограмма реализованной макулатуры будет направлен на счет детского благотворительного фонда «Солнечный город».
Один рубль с килограмма реализованной макулатуры будет направлен на счет детского благотворительного фонда «Солнечный город».
В рамках Года экологии в Новосибирске пройдёт конкурс по сбору макулатуры и области с 15 сентября по 15 октября.
«Цель конкурса — повысить уровень экологической культуры населения, объединить инициативы граждан, организаций и органов государственной власти в деле охраны окружающей среды для создания благоприятных условий жизни для нынешних и будущих поколений», — сообщили в
Три победившие организации получат благодарственные письма «За самый высокий уровень экологической культуры» и подарки:
— сертификатом на сумму 3000 рублей и грамотой для участия в командных играх от
— тремя сертификатами по 1000 рублей от компании «Сибирские пироги»;.
— сертификатом на сумму 1000 тысяча рублей от компании «Мосигра».