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08:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Учреждениям Новосибирска предложили заработать на мусоре

Один рубль с килограмма реализованной макулатуры будет направлен на счет детского благотворительного фонда «Солнечный город».

В рамках Года экологии в Новосибирске пройдёт конкурс по сбору макулатуры и области с 15 сентября по 15 октября.

«Цель конкурса — повысить уровень экологической культуры населения, объединить инициативы граждан, организаций и органов государственной власти в деле охраны окружающей среды для создания благоприятных условий жизни для нынешних и будущих поколений», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Три победившие организации получат благодарственные письма «За самый высокий уровень экологической культуры» и подарки:

— сертификатом на сумму 3000 рублей и грамотой для участия в командных играх от лазертаг-арены «Портал-54»;.

— тремя сертификатами по 1000 рублей от компании «Сибирские пироги»;.

— сертификатом на сумму 1000 тысяча рублей от компании «Мосигра».

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