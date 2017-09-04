В Омске уже отремонтировали 96 дворов
По сообщению городской администрации, досрочно завершены работы более чем на 50% объектов.
По сообщению городской администрации, досрочно завершены работы более чем на 50% объектов.
Сайт городской администрации сообщает, что в Омске полностью закончены основные работы на 96 дворовых территориях во всех административных округах, что составляет 51% от общего количества запланированных к ремонту в этом году дворов.
В Кировском округе приведено в порядок 24 двора, в Ленинском — 19, в Октябрьском — 21, в Советском —19, в Центральном — 13.
«Подрядчики выдерживают высокий темп работ. Но мы постоянно напоминаем: необходимо обеспечить их высочайшее качество. За каждым двором закреплена организация, проводящая строжайший контроль», — говорит исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.
Напомним, что к 15 сентября в городе должны быть приведены в порядок 186 дворовых территорий. На эти цели из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено свыше 100 млн руб.