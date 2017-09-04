В Омске уже отремонтировали 96 дворов

Сайт городской администрации сообщает, что в Омске полностью закончены основные работы на 96 дворовых территориях во всех административных округах, что составляет 51% от общего количества запланированных к ремонту в этом году дворов.

В Кировском округе приведено в порядок 24 двора, в Ленинском — 19, в Октябрьском — 21, в Советском —19, в Центральном — 13.

«Подрядчики выдерживают высокий темп работ. Но мы постоянно напоминаем: необходимо обеспечить их высочайшее качество. За каждым двором закреплена организация, проводящая строжайший контроль», — говорит исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.