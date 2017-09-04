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08:36 (мск), источник: Вести - Пермь

По Северной дамбе пустили трамваи

Из оставшихся работ — монтаж бортового камня, ремонт пешеходных дорожек, установка ограждения и укладка межрельсовых плит.

Источник: Вести - Пермь

По Северной дамбе пошли трамваи и троллейбусы, как и планировалось изначально. За 2,5 месяца строители переложили подземные коммуникации, в том числе ливневую канализацию, уложили два слоя асфальта, установили новую контактную сеть, уложили рельсы и две с половиной тысячи шпал. Ход работ на объекте находился под постоянным контролем врио губернатора Максима Решетникова и главы Перми Дмитрия Самойлова.

Полностью объект должен быть сдан ровно через год, однако если погода будет благоприятствовать, ремонт могут закончить уже в этом году. Из оставшихся работ — монтаж бортового камня, ремонт пешеходных дорожек, установка ограждения и укладка межрельсовых плит. Также остаётся доделать отворот на улицу Крупской, что потребует кратковременных ограничений движения.

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