Десять новых автобусов получит Челябинск в ноябре

Челябинск получит десять новых автобусов для работы на городских маршрутах в ноябре, об этом начальник городского управления транспорта Роман Болотов сообщил на аппаратном совещании в мэрии 4 сентября, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».

По словам чиновника, договор на поставку машин уже подписан, автобусы поступят в областной центр в конце осени.

«Надеюсь, что это позволит отчасти разрешить транспортные проблемы в Челябинске», — отметил глава города Евгений Тефтелев.