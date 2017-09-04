Десять новых автобусов получит Челябинск в ноябре
На покупку машин выделили 57 миллионов рублей.
На покупку машин выделили 57 миллионов рублей.
Челябинск получит десять новых автобусов для работы на городских маршрутах в ноябре, об этом начальник городского управления транспорта Роман Болотов сообщил на аппаратном совещании в мэрии 4 сентября, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».
По словам чиновника, договор на поставку машин уже подписан, автобусы поступят в областной центр в конце осени.
«Надеюсь, что это позволит отчасти разрешить транспортные проблемы в Челябинске», — отметил глава города Евгений Тефтелев.
Напомним, на закупку автобусов для южноуральской столицы из бюджета выделили 57 миллионов рублей, итоги конкурса среди поставщиков были подведены в августе.