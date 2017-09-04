Капитальный ремонт пермского цирка начнется в 2019 году
В 2018 году Российская государственная цирковая компания планирует разработать проект капитального ремонта пермского цирка и провести его экспертизу.
В 2018 году Российская государственная цирковая компания планирует разработать проект капитального ремонта пермского цирка и провести его экспертизу.
По окончанию разработки проект будет вынесен на общественное обсуждение. Затем, в течение 2019−2020 года компания отремонтирует здание цирка. Такая информация была озвучена на встрече врио губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ФКП «Российская государственная цирковая компания» Дмитрия Иванова.
«Правительство края и городские власти возьмут на себя расходы, связанные с реконструкцией сетей и подготовят предложения по благоустройству территории вокруг цирка. Это большое пространство тоже нуждается в обновлении под стать зданию, которое будет отремонтировано. Цирк в Перми должен выглядеть достойно: как современное строение с красивой подсветкой», — отметил Максим Решетников, слова которого приводит
Здание пермского цирка, расположенное на улице Уральской, было введено в эксплуатацию в августе 1970 года.