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08:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Капитальный ремонт пермского цирка начнется в 2019 году

В 2018 году Российская государственная цирковая компания планирует разработать проект капитального ремонта пермского цирка и провести его экспертизу.

По окончанию разработки проект будет вынесен на общественное обсуждение. Затем, в течение 2019−2020 года компания отремонтирует здание цирка. Такая информация была озвучена на встрече врио губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ФКП «Российская государственная цирковая компания» Дмитрия Иванова.

«Правительство края и городские власти возьмут на себя расходы, связанные с реконструкцией сетей и подготовят предложения по благоустройству территории вокруг цирка. Это большое пространство тоже нуждается в обновлении под стать зданию, которое будет отремонтировано. Цирк в Перми должен выглядеть достойно: как современное строение с красивой подсветкой», — отметил Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

Здание пермского цирка, расположенное на улице Уральской, было введено в эксплуатацию в августе 1970 года.

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