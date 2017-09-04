Капитальный ремонт пермского цирка начнется в 2019 году

По окончанию разработки проект будет вынесен на общественное обсуждение. Затем, в течение 2019−2020 года компания отремонтирует здание цирка. Такая информация была озвучена на встрече врио губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ФКП «Российская государственная цирковая компания» Дмитрия Иванова.

«Правительство края и городские власти возьмут на себя расходы, связанные с реконструкцией сетей и подготовят предложения по благоустройству территории вокруг цирка. Это большое пространство тоже нуждается в обновлении под стать зданию, которое будет отремонтировано. Цирк в Перми должен выглядеть достойно: как современное строение с красивой подсветкой», — отметил Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.