ЛУКОЙЛ претендует на Шистеровский участок в Пермском крае
Дочерние предприятия «ЛУКОЙЛа» — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и АО «РИТЭК» — подали заявки на участие в аукционе на Шистеровский участок в Пермском крае, сообщили «Интерфаксу» в Минприроды.
Дочерние предприятия «ЛУКОЙЛа» — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и АО «РИТЭК» — подали заявки на участие в аукционе на Шистеровский участок в Пермском крае, сообщили «Интерфаксу» в Минприроды.
Кроме того, заявку на участок подало ООО «Дальпромсинтез» (Удмуртия, принадлежит «Строительной компании «Дальпитерстрой»).
Ресурсы нефти Шистеровского участка по D1 оцениваются в 800 тыс. т, ресурсы газа по D1 — 0,3 млрд куб. м. При этом на территории участка открыто Талмазовское месторождение с запасами нефти по С1 (геологические/извлекаемые) в 216/43 тыс. т, Шистеровское месторождение (С1 — 300/53 тыс. т) и Астанинское месторождение (С1 в 369/130 тыс. т). Площадь участка составляет 162,2 кв. км.
Стартовый размер платежа установлен в 29,963 млн руб. Аукцион пройдет 20 сентября.
«Интерфакс»