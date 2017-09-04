ЛУКОЙЛ претендует на Шистеровский участок в Пермском крае

Кроме того, заявку на участок подало ООО «Дальпромсинтез» (Удмуртия, принадлежит «Строительной компании «Дальпитерстрой»).



Ресурсы нефти Шистеровского участка по D1 оцениваются в 800 тыс. т, ресурсы газа по D1 — 0,3 млрд куб. м. При этом на территории участка открыто Талмазовское месторождение с запасами нефти по С1 (геологические/извлекаемые) в 216/43 тыс. т, Шистеровское месторождение (С1 — 300/53 тыс. т) и Астанинское месторождение (С1 в 369/130 тыс. т). Площадь участка составляет 162,2 кв. км.