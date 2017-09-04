Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Шарапова заявила, что гордится своим выступлением на US Open
Бельгия первой из европейских сборных отобралась на ЧМ-2018
СМИ: боец "Азова" дал комментарий об установке арки моста в Крыму
СМИ: В Эстонии заявили о претензиях на часть Крыма
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
9Празднование Курбан-байрама
08:29 (мск), источник: Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ претендует на Шистеровский участок в Пермском крае

Дочерние предприятия «ЛУКОЙЛа» — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и АО «РИТЭК» — подали заявки на участие в аукционе на Шистеровский участок в Пермском крае, сообщили «Интерфаксу» в Минприроды.

Кроме того, заявку на участок подало ООО «Дальпромсинтез» (Удмуртия, принадлежит «Строительной компании «Дальпитерстрой»).

Ресурсы нефти Шистеровского участка по D1 оцениваются в 800 тыс. т, ресурсы газа по D1 — 0,3 млрд куб. м. При этом на территории участка открыто Талмазовское месторождение с запасами нефти по С1 (геологические/извлекаемые) в 216/43 тыс. т, Шистеровское месторождение (С1 — 300/53 тыс. т) и Астанинское месторождение (С1 в 369/130 тыс. т). Площадь участка составляет 162,2 кв. км.

Стартовый размер платежа установлен в 29,963 млн руб. Аукцион пройдет 20 сентября.

«Интерфакс»

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В России изменилось отношение к старости, сексу и смерти
ГИБДД готовится к резкому росту погибших в ДТП
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Путин заявил о восстановлении темпов роста российской экономики
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова»
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь