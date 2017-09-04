Вопрос по долгострою на Грунтовой решится 5 сентября в Горсовете

Напомним, в июле на улице Грунтовой в Красноярске обманутые разбили палаточный лагерь — пытались привлечь внимание. Сегодня уже понятно, что без дополнительных средств от собственников не обойдётся. Вопрос, сколько ещё придётся заплатить.



Если план устроит всех и в горсовете будет принят закон, возведением недостроя займётся новая компания. Всего 479 участников долевого строительства пострадали от застройщика-банкрота.

