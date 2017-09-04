В Омской области нанесли разметку с помощью линолеума

Кроме того, на остановочных пунктах не были должным образом установлены дорожные знаки, отсутствовали ограждения и разметка на пешеходных переходах, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

При этом после вступления в силу судебного решения администрация Колосовского поселения выплатила только 30 тысяч рублей из всей суммы штрафа. Тогда приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении имущества в собственности муниципалитета. После этого чиновники штраф заплатили полностью, а также начали устранять указанные нарушения — укладывать асфальт, устанавливать новые знаки и расчерчивать «зебры». Однако, сделали это своеобразно с учетом сельских реалий — при помощи линолеума, используемого в качестве трафарета при нанесении разметки.