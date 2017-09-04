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09:08 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области нанесли разметку с помощью линолеума

В Омской области администрацию поселка Колосовка оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дорог.

Поводом для этого послужила проверка, проведенная в мае госавтоинспекторами, которые выявили на дорогах повреждения и глубокие выбоины, превышающие допустимые значения.

Кроме того, на остановочных пунктах не были должным образом установлены дорожные знаки, отсутствовали ограждения и разметка на пешеходных переходах, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

При этом после вступления в силу судебного решения администрация Колосовского поселения выплатила только 30 тысяч рублей из всей суммы штрафа. Тогда приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении имущества в собственности муниципалитета. После этого чиновники штраф заплатили полностью, а также начали устранять указанные нарушения — укладывать асфальт, устанавливать новые знаки и расчерчивать «зебры». Однако, сделали это своеобразно с учетом сельских реалий — при помощи линолеума, используемого в качестве трафарета при нанесении разметки.

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