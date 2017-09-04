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09:22 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил о восстановлении темпов роста российской экономики

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Россия выходит на восстановление темпов экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник во время заседания саммита БРИКС в расширенном составе.

Источник: РИА Новости

«Мы выходим на восстановление темпов экономического роста. Они не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на 2%», — заявил он.

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«Мы добились рекордного для России снижения инфляции», — сообщил Путин. «Сейчас это 3,5%, к концу года ожидаем 3,7−3,8%», — отметил он.

При этом глава РФ отметил, что «углубление экономического сотрудничества со странами БРИКС Россия осуществляет сегодня в условиях преодоления кризисных явлений в нашей экономике».

Путин также сообщил, что в РФ увеличиваются инвестиции в основной капитал, растет торговый оборот, причем за вычетом нефтегазового сектора (25% за первое полугодие), фиксируется рекордно низкий уровень безработицы (в районе 5%), промышленное и сельхозпроизводство демонстрируют рост.

«Наша совместная работа по интеграции усилий наших экономик в обеспечении не только экономического роста, но и благосостояния наших граждан является важным фактором нашего общего развития, и это должно настраивать нас на усиление кооперации», — обратился Путин к коллегам по БРИКС.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
леонов александр
А что еще перед выборами говорить.
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