Путин заявил о восстановлении темпов роста российской экономики

Источник: РИА Новости

«Мы выходим на восстановление темпов экономического роста. Они не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на 2%», — заявил он.

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«Мы добились рекордного для России снижения инфляции», — сообщил Путин. «Сейчас это 3,5%, к концу года ожидаем 3,7−3,8%», — отметил он.

При этом глава РФ отметил, что «углубление экономического сотрудничества со странами БРИКС Россия осуществляет сегодня в условиях преодоления кризисных явлений в нашей экономике».

Путин также сообщил, что в РФ увеличиваются инвестиции в основной капитал, растет торговый оборот, причем за вычетом нефтегазового сектора (25% за первое полугодие), фиксируется рекордно низкий уровень безработицы (в районе 5%), промышленное и сельхозпроизводство демонстрируют рост.