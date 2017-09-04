Современный водозабор заработал в Игарке на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Система «Кессон» (водозабор и оборудование по подготовке воды) в арктическом городе Игарка (Красноярский край), которую строили более четырех лет взамен устаревшей станции водоподъема, введена в эксплуатацию. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в правительстве региона.

«Губернатор Виктор Толоконский дал старт системе. Примерно месяц она будет работать в тестовом режиме, то есть параллельно со старым водозабором. В дальнейшем Игарка полностью перейдет на «Кессон», — уточнили в правительстве региона.

Современная станция будет в сутки готовить и поставлять 4200 кубометров воды из реки Енисей для нужд города. «Все вы поработали ответственно, с должной отдачей. Теперь новый объект с самым современным оборудованием позволит жителям города получать качественную воду», — процитировали губернатора в региональном правительстве.

В 2012 году по заказу мэрии Игарки проектный институт ОАО «Красводоканалпроект» разработал систему «Кессон», сметная стоимость проекта — 710,76 млн рублей. Строительство шло медленно, и в 2015 году власти были вынуждены сменить подрядчика. В июне 2017 года Толоконский потребовал запустить систему до наступления холодов.

Старая станция водоподъема была построена еще в 1969 году, здание находится в аварийном состоянии, устаревшее оборудование не позволяет обеспечить соответствие современным требованиям качества воды.