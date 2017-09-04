В Волосово благоустроят парк на 35 млн рублей
Для благоустройства города жители Волосова выбрали общественную территорию возле досугового центра «Родник» и парк культуры и отдыха «Велес».
Для благоустройства города жители Волосова выбрали общественную территорию возле досугового центра «Родник» и парк культуры и отдыха «Велес».
Благоустройство проходит в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». В Волосове будут проведены работы по замене дорожного покрытия на тротуарную плитку, устройству газонов, озеленению, организации парковочных мест и установке малых архитектурных форм.
На благоустройство будет затрачено 35 млн рублей, пространства были выбраны для программы в ходе общественных слушаний и собраний собственников жилья.