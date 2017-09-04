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11:47 (мск), источник: ivbg.ru

В Волосово благоустроят парк на 35 млн рублей

Для благоустройства города жители Волосова выбрали общественную территорию возле досугового центра «Родник» и парк культуры и отдыха «Велес».

Благоустройство проходит в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». В Волосове будут проведены работы по замене дорожного покрытия на тротуарную плитку, устройству газонов, озеленению, организации парковочных мест и установке малых архитектурных форм.

На благоустройство будет затрачено 35 млн рублей, пространства были выбраны для программы в ходе общественных слушаний и собраний собственников жилья.

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