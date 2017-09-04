Комбинат «Родник» остановил производство
Проработав после двухлетнего простоя менее года, самарский водочный комбинат «Родник» опять остановился, пишет «Самарское обозрение».
Проработав после двухлетнего простоя менее года, самарский водочный комбинат «Родник» опять остановился, пишет «Самарское обозрение».
Первые тревожные звонки для «Родника» опять стали появляться в конце 2016 года. Тогда предприятие выпустило
Этим летом перезапущенный под патронажем новых собственников ООО СК «Родник» снова остановился. По данным «СО», предприятие не работает уже порядка полутора месяцев. Производство остановлено, а его сотрудники отправлены в отпуска. По словам источника, знакомого с ситуацией, работникам объявили, что завод будет простаивать как минимум до середины сентября. На самом «Роднике» подтвердили факт остановки производства, отказавшись от более подробных комментариев
Осведомленные источники издания объясняют простой тем, что предприятие не получило федеральные специальные марки, необходимые для легального выпуска и продажи крепкого алкоголя. Выдачей марок для алкоголя местного производства занимается Росалкогольрегулирование.
Вероятнее всего, остановка связана с финансовыми проблемами «Родника». Сами по себе марки стоят недорого — 1850 руб. за 1 тыс. штук. Однако, как пояснил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, при покупке марок нужно уплатить акциз. «Размер акциза может различаться, но на бутылку водки он составляет порядка 105 руб.», — говорит эксперт. Как сообщал завод в своем
О том, что «Родник» испытывает проблемы с оплатой акцизов, «СО» рассказали несколько источников. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2017 г. в отношении компании налоговиками дважды возбуждалось исполнительное производство, связанное с задержкой выплат. Как сообщал завод в своем
Еще один источник говорит о том, что проблемы «Родника» могут быть связаны с тем, что компания поставлена регулятором в невыгодные условия. «Чиновники Росалкогольрегулирования создали ситуацию, при которой спирт для производства надо покупать на Северном Кавказе на спиртовых заводах. И если ранее “Родник” потреблял спирт со своих заводов, то теперь решением регулятора они остановлены,
Регулятор в лице близкого к нему ОАО «Росспиртпром» контролирует три спиртовых завода в Осетии и один в