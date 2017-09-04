Комбинат «Родник» остановил производство

Первые тревожные звонки для «Родника» опять стали появляться в конце 2016 года. Тогда предприятие выпустило пресс-релиз, в котором констатировало, что компания переходит с круглосуточного графика работы на одну смену. «Объем производства завода составит не 300−400 тыс. дал ежемесячно, а 50 тыс. дал», — заявлял тогда «Родник». Причины такого положения дел завод обозначил туманно, объяснив сокращение производства влиянием «внешних факторов».

Этим летом перезапущенный под патронажем новых собственников ООО СК «Родник» снова остановился. По данным «СО», предприятие не работает уже порядка полутора месяцев. Производство остановлено, а его сотрудники отправлены в отпуска. По словам источника, знакомого с ситуацией, работникам объявили, что завод будет простаивать как минимум до середины сентября. На самом «Роднике» подтвердили факт остановки производства, отказавшись от более подробных комментариев из-за отсутствия на месте руководителей.

Осведомленные источники издания объясняют простой тем, что предприятие не получило федеральные специальные марки, необходимые для легального выпуска и продажи крепкого алкоголя. Выдачей марок для алкоголя местного производства занимается Росалкогольрегулирование.

Вероятнее всего, остановка связана с финансовыми проблемами «Родника». Сами по себе марки стоят недорого — 1850 руб. за 1 тыс. штук. Однако, как пояснил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, при покупке марок нужно уплатить акциз. «Размер акциза может различаться, но на бутылку водки он составляет порядка 105 руб.», — говорит эксперт. Как сообщал завод в своем пресс-релизе в конце 2016 г., в нормальном режиме предприятие производит 300−400 тыс. дал продукции в месяц. То есть выплаты только на акцизы могли составить до 840 млн руб. в месяц. А учитывая, что марки могли закупаться на более длительный период, то и суммы уплаченного акциза могли вырастать в разы.

О том, что «Родник» испытывает проблемы с оплатой акцизов, «СО» рассказали несколько источников. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2017 г. в отношении компании налоговиками дважды возбуждалось исполнительное производство, связанное с задержкой выплат. Как сообщал завод в своем пресс-релизе в конце 2016 г., а вот 17 августа уже в связи с неисполнением обязательств на сумму 127 млн рублей.

Еще один источник говорит о том, что проблемы «Родника» могут быть связаны с тем, что компания поставлена регулятором в невыгодные условия. «Чиновники Росалкогольрегулирования создали ситуацию, при которой спирт для производства надо покупать на Северном Кавказе на спиртовых заводах. И если ранее “Родник” потреблял спирт со своих заводов, то теперь решением регулятора они остановлены, из-за чего обанкротились. Лицензии им не восстанавливают, и “Родник” в итоге в ловушке — затраты на покупку спирта, а главное — на его перевозку огромны. И это при падающем рынке и фактическом отсутствии работы полиции по пресечению незаконного оборота водки», — говорит источник.