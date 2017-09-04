Torrentsmd объявил о своем закрытии

Сообщение о прекращении работы торрентса было опубликовано 2 сентября. По словам администраторов, причиной тому потеря интереса к проекту.

«За последние несколько лет было много альтернатив, наши усилия могут быть полезны в других областях. Мы считаем, что это необходимо», — цитирует администрацию torrentsmd.com портал rtr.md.

В настоящее время работает оффлайн- версия сайта, с которой пока еще можно будет продолжать скачивание интересующих файлов.