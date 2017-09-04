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10:24 (мск), источник: Actualitati.md

Torrentsmd объявил о своем закрытии

На протяжении последних 12 лет молдавский торрент-трекер torrentsmd.com оставался одним из самых популярных ресурсов для скачиваний программ. Недавно руководство ресурса заявило о скором закрытии сайта.

Сообщение о прекращении работы торрентса было опубликовано 2 сентября. По словам администраторов, причиной тому потеря интереса к проекту.

«За последние несколько лет было много альтернатив, наши усилия могут быть полезны в других областях. Мы считаем, что это необходимо», — цитирует администрацию torrentsmd.com портал rtr.md.

В настоящее время работает оффлайн-версия сайта, с которой пока еще можно будет продолжать скачивание интересующих файлов.

Отметим, что в 2010 году 15 октября Генеральная прокуратура опечатала серверы сайта и подала два уголовного дела на имя владельцев за нарушение авторских прав. После негативных реакций со стороны общества, особенно от молодежи, серверы были возвращены, и сайт продолжил свое существование.

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