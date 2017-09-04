Torrentsmd объявил о своем закрытии
На протяжении последних 12 лет молдавский
На протяжении последних 12 лет молдавский
Сообщение о прекращении работы торрентса было опубликовано 2 сентября. По словам администраторов, причиной тому потеря интереса к проекту.
«За последние несколько лет было много альтернатив, наши усилия могут быть полезны в других областях. Мы считаем, что это необходимо», — цитирует администрацию torrentsmd.com портал rtr.md.
В настоящее время работает
Отметим, что в 2010 году 15 октября Генеральная прокуратура опечатала серверы сайта и подала два уголовного дела на имя владельцев за нарушение авторских прав. После негативных реакций со стороны общества, особенно от молодежи, серверы были возвращены, и сайт продолжил свое существование.