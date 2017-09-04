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10:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Власти Челябинска остались довольны работой дорожников

Итоги летнего благоустройства города подвели в администрации Челябинска.

Мэр Евгений Тефтелев похвалил за работу дорожников, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«В этом году мы знаковые магистрали Челябинска отремонтировали: на проспектах Кашириных, Победы, сегодня к проспекту Ленина приступили. Не забывали и про строящиеся микрорайоны. Сделали дороги на Агалакова, на улицах Петра Сумина, Столыпина», — уточнил градоначальник.

Главными событиями мэр считает открытие самой большой на Урале школы в микрорайоне Парковый, завершение реконструкции стадиона «Калибр» и участие мегаполиса в программе «Городская среда». Работы по ней завершены почти на 90 процентов. В итоге в этом году будут благоустроены 165 челябинских дворов, парки и скверы. Торжественное открытие одного из них — «Семейного», рядом с прудом «Девичьи слезы», состоится в ближайшее время. В администрации города принимают заявки на ремонт, который проведут в 2018-ом.

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