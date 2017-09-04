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10:19 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области построят два новых мусорных полигона

Предполагается сделать свалки в Таврическом районе и в Андреевском поселении Омского района. Теоретически даже есть инвесторы.

Сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции заместитель министр природных ресурсов и экологии Александр Матненко прояснил ситуацию с мусорными полигонами.

На сегодняшний момент свалка работает только в селе Надеждино. В то время как Ленинский и Кировский полигоны давно переполнены, их следовало бы закрыть, но пока в городе проблема со складированием отходов.

Как заверил замминистра, власти всерьез намерены построить два мусорных полигона. Есть даже теоретические инвесторы, имена которых Матненко называть не стал.

Александр Матненко, заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области:

— Мусор у нас свозится на полигоны, не отвечающие требованиям. Мы рассматриваем два участка: в Таврическом районе и в Андреевском сельском поселении.

В частности, в Таврическом районе готовится проект строительства центра обращения с отходами за счет областного бюджета. На каких условиях реализуется объект, пока не ясно. Потенциальные инвесторы уже есть. В этом году появится проект строительства этого полигона.

Второй планируемый полигон — в Андреевском сельском поселении Омского района. Там есть частный инвестор, ведется работа. Главное, объяснить людям, что это безопасный контролируемый объект.

Отметим, что сумма инвестиций в оба проекта, равно как и время начала строительства, пока не известны.

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