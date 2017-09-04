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11:07 (мск), источник: КрымPress

Скота в Крыму стало меньше

О том, что поголовье крупного рогатого скота в Крыму уменьшилось, заявили в министерстве сельского хозяйства РК.

За семь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в целом сократилось на 12,2%: поголовье коров уменьшилось на 12,8%,

свиней — на 12,1%,

овец и коз — на 18,8%,

птицы всех видов — на 12,1%. Уменьшение поголовья животных в хозяйствах населения связано с тем, что не отработан механизм выделения земельных участков, отведенных под пастбище, что затрудняет выпас животных, высокой стоимостью закупаемых кормов, высокой себестоимостью производства молока и мяса и низкой их закупочной ценой. Снижение поголовья свиней связано с возникновением в 2016—2017 годах на территории Республики Крым заболевания африканской чумы свиней, которое повлекло гибель и ликвидацию животных, — сообщили в ведомстве. Крымстат на 1 августа 2017 года насчитал в Крыму почти 58 тысяч голов крупного рогатого скота, свиней — 131 тысячу голов, овец и коз — 205 тысяч голов.

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