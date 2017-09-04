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10:30 (мск), источник: СуперОмск

В Омске расширят улицу 10 лет Октября

В число омских дорог, на которых уже прошел или ведется ремонт, добавилась еще одна улица 10 лет Октября.

Там в районе пересечения с Окружной дорогой обустраивают дополнительные полосы, сообщает пресс-служба мэрии.

Планируется, что длина дополнительных полос превысит 100 метров. Сейчас в районе дома № 215 (на стороне движения в сторону центра города) вырыли так называемое земляное корыто и заполнили его специальной подушкой из песка и щебня. Вскоре на участок выложат два слоя асфальта толщиной 12 см. Аналогичная полоса будет обустроена на противоположной стороне дороги.

Кроме того, предполагается подлатать и прилегающие к перекрестку участки изрядно разбитой дороги. Отметим, участок для ремонта и обустройства дополнительных полос был выбран на основе нареканий омичей и больших заторов на перекрестке, через который проезжают дачники, жители поселка Ростовка, работники птицефабрики и посетители близлежащих гипермаркетов.

В целом в Омске в текущем году отремонтировали 33 улицы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», завершили реконструкцию второй очереди улицы Ленина, а также решили подлатать 13 участков в центре города к закрытию Юбилейного моста, собственно, готовят к капремонту и сам мост.

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