В Омске расширят улицу 10 лет Октября

Там в районе пересечения с Окружной дорогой обустраивают дополнительные полосы, сообщает пресс-служба мэрии.

Планируется, что длина дополнительных полос превысит 100 метров. Сейчас в районе дома № 215 (на стороне движения в сторону центра города) вырыли так называемое земляное корыто и заполнили его специальной подушкой из песка и щебня. Вскоре на участок выложат два слоя асфальта толщиной 12 см. Аналогичная полоса будет обустроена на противоположной стороне дороги.

Кроме того, предполагается подлатать и прилегающие к перекрестку участки изрядно разбитой дороги. Отметим, участок для ремонта и обустройства дополнительных полос был выбран на основе нареканий омичей и больших заторов на перекрестке, через который проезжают дачники, жители поселка Ростовка, работники птицефабрики и посетители близлежащих гипермаркетов.