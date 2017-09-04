В Воронежской области отремонтировали 385 многоэтажек
Капитальный ремонт в рамках краткосрочного плана на 2016−2017 годы провели в 358 многоквартирных домах Воронежской области, сообщила
Капитальный ремонт в рамках краткосрочного плана на 2016−2017 годы провели в 358 многоквартирных домах Воронежской области, сообщила
По состоянию на 30 августа удалось выполнить 80% видов работ, предусмотренных планом. В регионе отремонтировали 191 фасад дома, 39 подвалов, а также системы электро-, тепло- и водоснабжения, вентиляции. Выполненные работы позволят сделать более эффективными расходы собственников на потребление коммунальных ресурсов. Подрядчики проведут гидравлические испытания и полностью завершить капитальный ремонт систем отопления до 30 сентября.
В краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2016−2017 годы включены 553 объекта общей площадью 2,4 млн кв. м. Это 140 домов в Воронеже, 32 в Нововоронеже, 22 в Борисоглебске и 359 — в муниципальных районах области. Общая стоимость работ составляет 2,3 млрд рублей.
В 2017—2019 годах в Воронежской области отремонтируют 737 многоэтажек площадью 2,5 млн кв. м, что улучшит жилищные условия 84,2 тыс. жителей региона. Объем финансирования превысит 4,05 млрд рублей.