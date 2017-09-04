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11:09 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае выросли зарплаты

В среднем увеличение составило 1600 рублей.

Источник: Reuters

По данным Новосибирскстата, за месяц средняя зарплата жителей Красноярского края выросла почти на 1600 рублей. Согласно отчету статистиков, в январе-июне 2017 года средняя начисленная зарплата в регионе составила 40035 рублей (в январе-мае 2017 средняя зарплата была 38431 рубль).

Работники сферы образования стали получать в среднем на 1872 рубля больше, зарплата в этой отрасли составила 33146 рублей. Работники предприятий здравоохранения и социальных услуг также стали получать больше: средняя зарплата выросла на 502 рубля до 29207 рублей.

Средняя зарплата в самой низкооплачиваемой сфере — «работники гостиниц и предприятий общественного питания» — увеличилась почти на 2,5 тысячи и составила 21673 рубля.

Вместе с общей тенденцией роста зарплат статистики отмечают некоторое снижение в отдельных отраслях. В частности, на 2256 рублей снизилась средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых. Теперь она составляет 92411 рублей, но все равно остается самой высокой в крае.

Добавим, в среднем жители Красноярского края получают почти на 7 тысяч рублей выше, чем в других регионах Сибирского федерального округа.

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