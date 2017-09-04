В Красноярском крае выросли зарплаты
В среднем увеличение составило 1600 рублей.
В среднем увеличение составило 1600 рублей.
По данным Новосибирскстата, за месяц средняя зарплата жителей Красноярского края выросла почти на 1600 рублей. Согласно отчету статистиков, в
Работники сферы образования стали получать в среднем на 1872 рубля больше, зарплата в этой отрасли составила 33146 рублей. Работники предприятий здравоохранения и социальных услуг также стали получать больше: средняя зарплата выросла на 502 рубля до 29207 рублей.
Средняя зарплата в самой низкооплачиваемой сфере — «работники гостиниц и предприятий общественного питания» — увеличилась почти на 2,5 тысячи и составила 21673 рубля.
Вместе с общей тенденцией роста зарплат статистики отмечают некоторое снижение в отдельных отраслях. В частности, на 2256 рублей снизилась средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых. Теперь она составляет 92411 рублей, но все равно остается самой высокой в крае.
Добавим, в среднем жители Красноярского края получают почти на 7 тысяч рублей выше, чем в других регионах Сибирского федерального округа.