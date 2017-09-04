Бензин в Красноярске оказался самым дорогим в России
В начале августа цены поднялись на заправках «25 часов».
В начале августа цены поднялись на заправках «25 часов».
Самый дорогой автомобильный бензин в Сибири продается в Красноярске (37 руб. за л), сообщает Росстат. Самая низкая стоимость бензина установлена в
В Красноярске статистики также зафиксировали самые высокие цены на дизельное топливо (38,36 руб. за л.).
На минувшей неделе стало известно, что крупная сеть заправок — «Газпромнефть» — в Красноярске увеличила стоимость бензина. Теперь литр топлива марки Аи-92 вырос до 36,25 руб. (на 20 коп). Цена за 95-й бензин увеличилась на 40 коп. за литр — до 39,6 руб. Также на 20 коп. выросла цена за литр дизельного топлива — до 38,45 руб.
В начале августа цены поднялись на заправках «25 часов». Стоимость Аи-98 достигла 43 руб.