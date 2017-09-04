«Живые дома Урала» станут самым длинным в мире турмаршрутом

К концу 2017 года в Свердловской области появится самый длинный в мире туристический маршрут, связанный со строительством.

Проект «Живые дома Урала» объединит самые оригинальные здания как дореволюционной, так и современной постройки в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Новоуральске, Первоуральске и Невьянске. Также в нем увековечат имена, биографии и истории уральских зодчих.

Маршрут будет функционировать в формате интерактивной онлайн-карты, где на каждом интересном объекте планируется отметить даты постройки, имена, биографии и истории конкретных строителей, рассказал «Уралинформбюро» замдиректора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

По его мнению, проект «Живые дома Урала» позволит любому совершить познавательную прогулку по тому или иному городу либо провести по маршруту деловую делегацию.

До 30 сентября 2017 года свердловчане могут оставить на сайте www.доманаурале.рф пожелания — какие здания и истории строителей стоит включить в тур.