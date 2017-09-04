Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Из «письма Серебренникова» стало известно о предложении Порошенко
ЦБ отозвал лицензию у столичного банка
СМИ: из России могут начать высылать за «нежелательное поведение»
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Порошенко пошел еще дальше» — эксперт о просьбах Киева к США
Новая БМП «Курганец» может сбивать «Джавелины» США
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок заверишился фестиваль Burning Man
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Живые дома Урала» станут самым длинным в мире турмаршрутом

Свою лепту в него может внести любой.

К концу 2017 года в Свердловской области появится самый длинный в мире туристический маршрут, связанный со строительством.

Проект «Живые дома Урала» объединит самые оригинальные здания как дореволюционной, так и современной постройки в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Новоуральске, Первоуральске и Невьянске. Также в нем увековечат имена, биографии и истории уральских зодчих.

Маршрут будет функционировать в формате интерактивной онлайн-карты, где на каждом интересном объекте планируется отметить даты постройки, имена, биографии и истории конкретных строителей, рассказал «Уралинформбюро» замдиректора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

По его мнению, проект «Живые дома Урала» позволит любому совершить познавательную прогулку по тому или иному городу либо провести по маршруту деловую делегацию.

До 30 сентября 2017 года свердловчане могут оставить на сайте www.доманаурале.рф пожелания — какие здания и истории строителей стоит включить в тур.

Жюри, в которое войдут представители министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, а также исторических музеев шести городов, выберет лучших в номинациях: «Самая старинная дореволюционная постройка», «Самая оригинальная современная постройка», «Самая интересная история о современном строителе» и «Самая интересная история о строителе старинного здания». Победителей ждут денежные премии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Доходность Ханты-Мансийского НПФ превысила показатели многих крупных фондов
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова»
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь