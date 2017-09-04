«Живые дома Урала» станут самым длинным в мире турмаршрутом
Свою лепту в него может внести любой.
Свою лепту в него может внести любой.
К концу 2017 года в Свердловской области появится самый длинный в мире туристический маршрут, связанный со строительством.
Проект «Живые дома Урала» объединит самые оригинальные здания как дореволюционной, так и современной постройки в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле,
Маршрут будет функционировать в формате интерактивной
По его мнению, проект «Живые дома Урала» позволит любому совершить познавательную прогулку по тому или иному городу либо провести по маршруту деловую делегацию.
До 30 сентября 2017 года свердловчане могут оставить на сайте www.доманаурале.рф пожелания — какие здания и истории строителей стоит включить в тур.
Жюри, в которое войдут представители министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, а также исторических музеев шести городов, выберет лучших в номинациях: «Самая старинная дореволюционная постройка», «Самая оригинальная современная постройка», «Самая интересная история о современном строителе» и «Самая интересная история о строителе старинного здания». Победителей ждут денежные премии.