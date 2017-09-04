В Перми закончен ремонт дороги на шоссе Космонавтов

На участках от улицы Дениса Давыдова до ул. Стахановской и от шоссе Космонавтов, 335 до ул. Оверятской был уложен выравнивающий слой из асфальтобетона. Затем уложили верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Общая площадь составила работ составила более 75 тыс. кв. метров.

Заменили бортовой камень, также были отремонтированы верхние строения колодцев в районе транспортных развязок «Оверятское кольцо» и «Гознак», нанесена дорожная разметка, установлены новые пешеходные и барьерные ограждения, восемь новых остановочных павильонов.

Ремонт этих объектов проводился за счет средств в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Также в этом году был отремонтирован участок шоссе Космонавтов в Дзержинском районе — от Центрального рынка до ул. Стахановской. Общая площадь обновленного покрытия превысила 100 тысяч кв. метров.