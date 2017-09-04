В Перми закончен ремонт дороги на шоссе Космонавтов
ПЕРМЬ, 4 сентября, ФедералПресс. Ремонт шоссе Космонавтов завершен в Перми. Дорожное полотно обновлено на двух участках, сообщает
ПЕРМЬ, 4 сентября, ФедералПресс. Ремонт шоссе Космонавтов завершен в Перми. Дорожное полотно обновлено на двух участках, сообщает
На участках от улицы Дениса Давыдова до ул. Стахановской и от шоссе Космонавтов, 335 до ул. Оверятской был уложен выравнивающий слой из асфальтобетона. Затем уложили верхний слой из
Заменили бортовой камень, также были отремонтированы верхние строения колодцев в районе транспортных развязок «Оверятское кольцо» и «Гознак», нанесена дорожная разметка, установлены новые пешеходные и барьерные ограждения, восемь новых остановочных павильонов.
Ремонт этих объектов проводился за счет средств в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Также в этом году был отремонтирован участок шоссе Космонавтов в Дзержинском районе — от Центрального рынка до ул. Стахановской. Общая площадь обновленного покрытия превысила 100 тысяч кв. метров.
Всего в этом году в рамках федеральной программы завершен ремонт на 17 дорожных объектах из 19 запланированных. Завершается ремонт на ул Промышленной. Начались работы на участке дороги на Чусовской водозабор. Этот участок глава города Дмитрий Самойлов поручил отремонтировать сверх плана за счет сложившейся экономии при проведении конкурсов.