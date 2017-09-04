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10:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральцы потратили 250 млн маткапитала на образование детей

В Челябинской области активно вкладывают средства господдержки на образование подрастающего поколения.

Южноуральские семьи потратили на обучение детей более 250 млн рублей материнского капитала, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Чтобы выучить ребенка за счет государства, владельцам маткапитала необходимо предоставить в управление Пенсионного фонда паспорт, страховое свидетельство, заверенную образовательным учреждением копию договора об оказании платных услуг.

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