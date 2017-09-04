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10:53 (мск), источник: Новости Перми

Новый аэропорт Перми подключили к электричеству

К началу сентября строительство подземной и надземной частей нового терминала пермского аэровокзала практически завершено. Энергетики создали инфраструктуру для подключения нового терминала аэропорта к электричеству.

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения, энергетики «Пермэнерго» построили кабельную линию 6 кВ. Также реконструированы две ячейки на подстанции 35/6 кВ «Аэропорт». Все это позволило обеспечить присоединение запрошенной мощности в объеме более 8,4 МВт.

Общая площадь нового аэровокзального комплекса — более 29 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность составит порядка трех миллионов пассажиров в год. К началу сентября строительство подземной и надземной частей нового терминала практически завершено. Сейчас идет монтаж лифтов, эскалаторов, линий, где будет происходить регистрация пассажиров и обработка багажа.

Параллельно производится благоустройство территории, прилегающей к зданию. Все работы должны быть закончены к концу 2017 года.

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